中信房屋：房市觸底 Q4買房意願資金提升

（中央社記者韋樞台北27日電）中信房屋調查西元2017年第4季宅指數顯示，第2季房市明顯觸底，全年交易量上看27萬棟，明年再增5%到10%，且民眾買房意願、2年內買房計畫、自備款和價位全數提升。
今年前11月買賣移轉棟數為24萬955戶，中信房屋預估12月買賣移轉2萬5320戶，全年約26萬6275棟，2018年交易量可望成長5%到10%，約27.9萬棟到29.3萬棟間，有機會重返30萬棟大關。
調查發現，2017年第4季民眾經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數都較第3季增加；不動產已連5季超越現金，穩坐抗跌保值第一名，占比達32.2%，季增5.9個百分點；「2年內有購屋計畫」受訪者占42.6%，季增4.7個百分點。
第4季預計購屋價位達新台幣1001萬元，較第3季的952萬元略增49萬元；自備款金額平均在403萬元，較第3季的370萬元略增33萬元，其中台北市的第4季預計購屋價位達1577萬元，較第3季大增206萬元。
中信房屋副總經理劉天仁說，調查發現第4季民眾購屋目的仍以自用為主，占58.6%，較第3季減少3.7個百分點；「投資」占比從第3季的21.6%增加到第4季的27.2%，上升5.6個百分點，這是值得留意的市場訊號，代表房價鬆動已讓出投資空間，吸引敏銳的購屋人，搶在春江水暖前尋覓市場上適合物件，可視為房市回暖訊號之一。
對2018年房價看法，73.8%受訪者認為目前居住地區房價偏向上漲和持平，多於第3季的66.6%；但有75.8%房仲業者認為明年第1季房價持平偏跌。
劉天仁表示，宅指數的調查顯示出在政經情勢動盪下，民眾認可不動產是抗跌保值首選，並準備增加購屋預算及自備款，兩年內有購屋計畫比例也增加，且買賣移轉棟數表現遠比去年好，加上2018年底將有縣市長選舉，預期可望活絡地方發展與產業利多，有利2018年房市。
中信房屋委託創市際市場研究顧問公司在11月10日到11月20日以IX Survey專業網路調查機制，回收1085份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.86個百分點內。1061227