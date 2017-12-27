中信房屋：房市觸底 Q4買房意願資金提升

（中央社記者韋樞台北27日電）中信房屋調查西元2017年第4季宅指數顯示，第2季房市明顯觸底，全年交易量上看27萬棟，明年再增5%到10%，且民眾買房意願、2年內買房計畫、自備款和價位全數提升。

今年前11月買賣移轉棟數為24萬955戶，中信房屋預估12月買賣移轉2萬5320戶，全年約26萬6275棟，2018年交易量可望成長5%到10%，約27.9萬棟到29.3萬棟間，有機會重返30萬棟大關。

調查發現，2017年第4季民眾經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數都較第3季增加；不動產已連5季超越現金，穩坐抗跌保值第一名，占比達32.2%，季增5.9個百分點；「2年內有購屋計畫」受訪者占42.6%，季增4.7個百分點。