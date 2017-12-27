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中央社

200萬俱樂部新成員 和平大苑每坪225萬

中央社2017/12/27 21:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北27日電）房仲根據最新實價登錄資料顯示，北市大安區師大對面「和平大苑」頂樓1戶以新台幣6.6億元售出，拆算單價每坪225萬元，創同社區新高價，為北市200萬俱樂部再增新會員。

此次實價登錄共有兩筆每坪200萬元以上的成交紀錄，包括「和平大苑」頂樓每坪225萬元，為同社區最高價；另一筆是10月成交的「文心信義」，成交每坪約213萬元，總價4.9億元，為今年以來信義計畫區最高成交單價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「和平大苑」這次揭露頂樓的樓中樓成交行情，交易時間約2015年的11月，當時房地產景氣已從高檔下修一段時間，每坪單價約225萬元，儼然是師大商圈的豪宅一哥。

信義計畫區內的新豪宅「文心信義」今年總共成交3戶，總成交額近15億元，每坪單價約210萬元，均超過每坪200萬元，此次揭露的13樓成交213萬元，總價4.9億元，是今年以來信義區實價單價最高的一筆。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，文心信義在實價登錄上的交易資料僅3筆，另兩筆分別為16樓單價209.99萬元、17樓單價210萬元。今年單價上看200萬元的豪宅交易不多，實價上總共僅6筆交易資料，文心信義位列今年豪宅交易單價第三名。

曾敬德表示，今年股市表現活絡，有利於大股東的財富增加，加上近年藝人拓展華人市場獲得報酬，高端市場交易多見藝人身影，當前豪宅市場鴨子划水，陸續有交易傳出，偶有佳作的豪宅交易，也讓谷底的房市增加一些信心。

郎美囡指出，雖然豪宅買氣有回溫，不過近年大吹讓利風，豪宅市場也不例外，單價上看200萬元者鮮少，文心信義坪數大，總價近5億元，且以公司法人為所有權人，通常具有節稅考量。1061227

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