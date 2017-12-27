澳洲嬤攜毒轉機 陷網愛騙局大馬判無罪

（中央社馬來西亞莎阿南27日綜合外電報導）一個澳洲阿嬤聲稱陷入網路愛情騙局，在不知情的狀況下攜帶毒品過境馬來西亞。遭控販賣毒品罪最重可處死刑的她今天洗刷嫌疑，獲判無罪。
法新社報導，在法官宣布艾克斯波斯托（MariaElvira Pinto Exposto）走私結晶甲基安非他命無罪後，她的淚水奪眶而出，緊緊抱住兒子。對近年來已因毒品犯罪判出數百個死刑的大馬而言，這項結果堪稱罕見。
法官宣判之後，54歲的艾克斯波斯托被領出法庭時說：「我現在很開心，我自由了。」
但艾克斯波斯托的律師表示，檢方表明有意上訴，意味著她還不能回家，仍可能被判死刑。
艾克斯波斯托2014年12月在吉隆坡機場過境時被捕，她的背包夾層裡被查出縫有1.1公斤的毒品。
育有4名子女的艾克斯波斯托表示，對夾藏背包裡的「冰毒」毫不知情。她說，前往中國跟在網路上叫做「史密斯上尉」（Captain Daniel Smith）的男子相會之後，對方哄騙她幫忙帶這個背包。男子自稱是美國軍人。
在穆斯林占多數的馬來西亞，攜帶至少50克結晶甲基安非他命落網者，都視為販賣毒品，若被定罪將強制判處死刑。
不過，莎阿南（Shah Alam）高等法院法官蓋沙里．柴（Ghazali Cha）接受辯方說法，認為艾克斯波斯托並不知道背包裡藏有毒品，因此判她無罪。
他說：「我同意辯方律師的說法，被告對毒品的事一無所悉。」
「我相信當時她對史密斯上尉的愛意已凌駕一切，包括對丈夫、家人和她自己的未來。」（譯者：中央社鍾佑貞）1061227