澳洲嬤攜毒轉機 陷網愛騙局大馬判無罪

（中央社馬來西亞莎阿南27日綜合外電報導）一個澳洲阿嬤聲稱陷入網路愛情騙局，在不知情的狀況下攜帶毒品過境馬來西亞。遭控販賣毒品罪最重可處死刑的她今天洗刷嫌疑，獲判無罪。

法新社報導，在法官宣布艾克斯波斯托（MariaElvira Pinto Exposto）走私結晶甲基安非他命無罪後，她的淚水奪眶而出，緊緊抱住兒子。對近年來已因毒品犯罪判出數百個死刑的大馬而言，這項結果堪稱罕見。

法官宣判之後，54歲的艾克斯波斯托被領出法庭時說：「我現在很開心，我自由了。」

但艾克斯波斯托的律師表示，檢方表明有意上訴，意味著她還不能回家，仍可能被判死刑。