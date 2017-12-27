NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈當我們老在一起登LINE第一清原之子加入巨人隊　扛四棒守一壘HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

近2萬網友集資 買下法國城堡當堡主

中央社2017/12/27 21:20
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社法國波瓦迪27日綜合外電報導）這是個關於一座童話古堡的現代故事：透過網路群眾籌資，募得160萬歐元（新台幣5734萬元）修復這座位於法國西部的城堡。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，全球115國約2萬5000人成為莫特香德涅城堡（LaMothe-Chandeniers）堡主。這座城堡有好幾座塔樓和一條護城河。

這座19世紀的城堡年久失修，屋頂和窗戶發芽長出了樹木和其他植物，令人擔心當局可能會拆除城堡，讓地產開發商進行開發。

在法國募資平台達太安（Dartagnans.fr）的群眾力量和認養城堡協會（Adopte un Chateau）協助下，已經有足夠資金買下並修繕這座城堡。

達太安負責人德洛姆（Romain Delaume）昨天告訴法新社：「從募款金額和捐款人數來看，這在法國、甚至可能在歐洲都寫下了紀錄。」

達太安提供買家機會，只要付51歐元，就能成為城堡股東。50歐元是修繕城堡的捐款，1歐元是買下管理這座城堡所成立的合資公司股份。

主辦者一開始目標是1萬人左右，但拜法國媒體報導之賜，最終捐款人數來到將近1萬9000人。

許多人買城堡股份當作禮物送給親戚朋友，表示這座城堡股東會有約2萬5000人。（譯者：中央社陳昱婷）1061227

俄總統大選 蒲亭登記獨立參選人勞動部明年預算案完成初審 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan