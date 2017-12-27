近2萬網友集資 買下法國城堡當堡主

（中央社法國波瓦迪27日綜合外電報導）這是個關於一座童話古堡的現代故事：透過網路群眾籌資，募得160萬歐元（新台幣5734萬元）修復這座位於法國西部的城堡。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，全球115國約2萬5000人成為莫特香德涅城堡（LaMothe-Chandeniers）堡主。這座城堡有好幾座塔樓和一條護城河。

這座19世紀的城堡年久失修，屋頂和窗戶發芽長出了樹木和其他植物，令人擔心當局可能會拆除城堡，讓地產開發商進行開發。

在法國募資平台達太安（Dartagnans.fr）的群眾力量和認養城堡協會（Adopte un Chateau）協助下，已經有足夠資金買下並修繕這座城堡。