俄總統大選 蒲亭登記獨立參選人

（中央社莫斯科27日電）俄羅斯總統蒲亭今天登記成為下任總統獨立參選人，根據規定，他下個目標需蒐集到30萬個選民聯署簽名。但幾天前，民間反對派領袖納瓦尼欲登記參選，卻被中選會否決。

蒲亭（Vladimir Putin）於14日年度大型記者會時宣布，將以獨立參選人身分競選下任總統。26日晚間，選民倡議團體在莫斯科正式推舉蒲亭為總統候選人。今日下午蒲亭帶著相關文件親自前往俄羅斯中選會登記。

倡議團體的集會有600多人出席，包括國會議員、藝人、音樂家和社會團體，以「強大的總統，強大的俄國」為號召，呼籲民眾支持蒲亭繼續帶領俄國，但蒲亭並未到場。