俄總統大選 蒲亭登記獨立參選人

（中央社莫斯科27日電）俄羅斯總統蒲亭今天登記成為下任總統獨立參選人，根據規定，他下個目標需蒐集到30萬個選民聯署簽名。但幾天前，民間反對派領袖納瓦尼欲登記參選，卻被中選會否決。
蒲亭（Vladimir Putin）於14日年度大型記者會時宣布，將以獨立參選人身分競選下任總統。26日晚間，選民倡議團體在莫斯科正式推舉蒲亭為總統候選人。今日下午蒲亭帶著相關文件親自前往俄羅斯中選會登記。
倡議團體的集會有600多人出席，包括國會議員、藝人、音樂家和社會團體，以「強大的總統，強大的俄國」為號召，呼籲民眾支持蒲亭繼續帶領俄國，但蒲亭並未到場。
根據規定，獨立參選人由不少於500人的選民倡議團體推舉後，必須在明年1月底前蒐集到30萬個連署簽名，每個聯邦主體的簽名不能多於7500個。
俄國的聯邦主體包括州、共和國、自治區、邊疆區等，共80幾個。
相較於只在莫斯科召集倡議團體，且本人沒出席造勢活動的蒲亭，民間最大反對派的領袖納瓦尼（AlexeiNavalny）為彰顯高支持度，並凸顯確實有不滿蒲亭的選民存在，24日在20個城市召集倡議團體支持他參選。
俄羅斯中選會以納瓦尼曾遭刑事定罪為由，一致否決他的參選資格。
蒲亭自1999年12月31日，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）交棒給他，已領導俄國近18個年頭。
儘管蒲亭期間曾轉任總理，但一直握有統治實權。今年8月至今，俄國民調均顯示他的支持度超過其他可能的總統參選人。在其所屬的政黨「統一俄羅斯」表態無條件支援他選總統後，預料蒐集聯署書和拚連任，蒲亭都無需太過煩惱。1061227