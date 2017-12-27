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中央社

森田空自信敲致勝安 大阪城市盃奪冠

中央社2017/12/27 21:23
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯台中27日綜合報導）2017年城市盃青少年棒球錦標賽，日本大阪與名古屋爭冠，兩隊前半段僵持不下，大阪7局靠著森田空關鍵安拿下致勝分，終場以7比5獲勝，繼2014年後再度稱霸。

大阪去年以推薦球員方式組隊，但成績並不理想，今年改由選拔，此次參賽以二年級球員為主，打出亮眼成績；今天4強賽大阪以18比4扣倒南韓首爾隊，接著冠軍戰與名古屋交手，兩隊形成苦戰。

冠軍戰大阪開局靠著名古屋投手不穩，接連選獲得4次四死球，前田健伸適時二壘打，大阪首局攻下3分，名古屋2局追分，靠著接連安打、保送，追回2分，4局打完大阪5比2領先，5局大阪守備出狀況，接連失誤讓名古屋單局拿下3分、扳平比數。

兩隊僵持至7局上半，大阪靠著接連安打、觸身球保送，森田空代打關鍵安，替球隊送回致勝分，名古屋下半局追分不及、吞下敗仗。

大阪總教練山田高廣表示，森田空先前狀況不好，但是當下已經沒有什麼球員可以上場代打，看到森田空表情有信心就相信他，很高興他有做到。

大阪這次幾乎場場扣倒對手，山田高廣表示，冠軍戰的確是這次最難打的一場比賽，「名古屋實力比我們強，打得很辛苦」，相信經過這次比賽後，大家都有成長。

季軍戰由南韓首爾與日本豐田交手，首爾羅承燁、權（火赫）卿全壘打助陣，終場以11比4抱回季軍，豐田則獲殿軍。1061227

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