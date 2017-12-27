2018穿戴式裝置銷售量估增12% 2019恐跌至

手上戴著最新的科技產品嗎？這是谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和其他公司所希望的，但市場研究公司 eMarketer 報告指出，穿戴式裝置的成長率正持續放緩。預計明年穿戴式裝置銷售量將成長 11.9%，但 2019 年恐下滑至個位數。

5 年前，當蘋果推出智慧手錶的傳言出現時，市場對穿戴式裝置的興趣也開始增加。在蘋果智慧手錶正式推出後，部分分析師預測，蘋果手錶的銷售量，將與 iPad 相去不遠，但事實上並非如此。

穿戴式裝置的銷售，表現不如預期。以 Pebble 這家公司為例，燒完資金後，就關門大吉，旗下一些部門，被 Fitbit (FIT-US) 收購，然而，就算 Fitbit 和其他廠商聯手進軍智慧手錶市場，eMarketer 認為，也不會扭轉下滑的趨勢。