印度50大城手機市占率 小米居冠

（中央社記者康世人新德里27日專電）市場研究分析機構國際數據資訊公司公布報告指出，中國的小米智慧型手機第3季在印度前50大城擁有最大市占率，排名第2的是南韓的三星。

國際數據資訊公司（IDC）報告指出，印度前50大城中，來自中國的小米智慧手機，在第3季以26.5%的市占率取代長期居冠的三星，成為印度前50大城市占率最大的手機品牌。

這份11月底發布的報告表示，印度前50大城的智慧型手機銷售額，約占全國的50%。小米手機第3季銷售額成長120%，主打性價比的紅米Note 4占銷售額的40%，成為印度前50大城銷售最好的智慧型手機。