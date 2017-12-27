印度50大城手機市占率 小米居冠

（中央社記者康世人新德里27日專電）市場研究分析機構國際數據資訊公司公布報告指出，中國的小米智慧型手機第3季在印度前50大城擁有最大市占率，排名第2的是南韓的三星。
國際數據資訊公司（IDC）報告指出，印度前50大城中，來自中國的小米智慧手機，在第3季以26.5%的市占率取代長期居冠的三星，成為印度前50大城市占率最大的手機品牌。
這份11月底發布的報告表示，印度前50大城的智慧型手機銷售額，約占全國的50%。小米手機第3季銷售額成長120%，主打性價比的紅米Note 4占銷售額的40%，成為印度前50大城銷售最好的智慧型手機。
南韓三星以24.1%的市占率，在第3季成為印度前50大城第2大智慧手機品牌，銷售額比上季成長15%，Galaxy J2、Galaxy J7 Max、Galaxy J7 Nxt等性價比較高的機種，占三星在印度銷售的50%。
印度前50大城第3季智慧手機市占率，第3至第5位都是中國品牌，依序是聯想（10.3%）、OPPO（5.2%）和Vivo（5.1%），其中僅Vivo銷售額較前季小幅下滑。
印度一線城市被認為是印度智慧手機銷售的主要推動力，與前季相較，一線城市第3季的銷售成長29%。其中，智慧手機在新德里和孟買的銷售額，占印度前50大城的1/4。
二線城市馬德雅省（Madhya Pradesh）的博帕爾（Bhopal）、新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）和拉吉斯坦省省會齋浦爾（Jaipur），成為智慧手機發展最快的城市，都有超過40%的成長。1061227