哈利王子訪歐巴馬 快問快答超爆笑

歐巴馬在節目中警告不負責使用社群媒體，不僅會扭曲民眾對複雜事物的瞭解，也傳播錯誤資訊。他說：「我們領導階層必須想辦法，在網路上再創造一個共同空間。」

（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國哈利王子訪問美國前總統歐巴馬的節目今天在英國播出，歐巴馬談到擔任總統的壓力，兩人還輕鬆快問快答，聽到歐巴馬選擇未婚妻演的電視劇，哈利王子誇「選得好」。

歐巴馬擔憂未來民眾看到聽到的都不是事實，而是加了料的內容。他說：「問題在於我們要如何駕馭這項科技，既能讓多方的聲音、多元的觀點能夠呈現，但又不會造成社會巴爾幹化（相互敵對）。」

美國總統川普是著名的推特狂熱者，但歐巴馬在節目中沒有提到川普的名字，只提到民眾應增加面對面溝通，以消弭歧見。

他說：「社群網路是一項很有力的工具，大家可以輕易找到、聯繫上有共同興趣的人。但重點是大家也該離線，到酒吧去碰面，到信仰場所、社區去碰面，彼此認識。因為事實是，網路上一切事物都被簡化了，當你和人面對面相處時，你會發現他們其實很複雜。」

歐巴馬也回憶擔任總統的壓力。他說：「真的很難，生活在大眾目光下，有很多令人不愉快的地方，很有挑戰性。」

他表示：「你摯愛的人在很多方面容易受傷，這和20或30年前完全不同。這是一種犧牲，我認為任何人決定要從政之前，必須看開這一點。但是最終，替世界帶來正面改變，讓這一切都值得。」

歐巴馬感謝家人對他的支持，尤其是妻子蜜雪兒，感謝有她「在整個過程中當我的夥伴」。

哈利王子說，「時間回溯至2017年1月20日」川普的就職典禮上，歐巴馬臉上沒有太多表情。哈利王子問：「你當時在想什麼？」

歐巴馬說，他當時百感交集，一方面在思考所有未完成的工作。他說：「擔心這個國家未來要如何前進，但是你知道，整體的感覺是平靜。」

歐巴馬把擔任總統比喻為接力賽，他說：「如果你跑得很努力，盡你所能，且成功交棒，這個世界會比你就任之前變得更好些。」他提到健保是他的一大成就，約2000萬美國人有了以前沒有的醫療保險。

除了嚴肅議題，訪問也有輕鬆的快問快答環節。哈利出題，歐巴馬在兩個選項中擇一。

第一題是在「白宮末日」（White House Down）和「全面攻佔：倒數救援」（Olympus Has Fallen）兩部美國總統落難片中選擇一部，不過歐巴馬兩部都沒有看，選不出來。

哈利硬要他選，歐巴馬說：「我兩部都沒有看啊，要怎麼選？」哈利王子推薦「白宮末日」，歐巴馬說：「好吧，就聽你的。」

哈利問歐巴馬，最懷念電影院還是保齡球場。歐巴馬選電影院（Cinema），還提醒哈利：「我們說MovieTheater，不過沒關係。」

在美國職籃「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）之間，歐巴馬選了喬丹。他說：「雖然愛雷霸龍，但我是芝加哥人。」喬丹職涯大多效力於芝加哥公牛隊。

歐巴馬也有多道題拒答，被問穿四角褲還是三角褲。他說：「抱歉，我們不回答這種問題。」在金卡戴珊（Kim Kardashian）和妹妹克蘿伊卡戴珊（KhloeKardashian）之間，歐巴馬也選不出來。

歐巴馬有些選擇讓哈利王子失笑，像是「威廉或是哈利」，歐巴馬選擇了威廉王子。

歐巴馬有些選擇讓哈利說出「選得好」，問到「無照律師」（Suits）或「法庭女王」（The Good Wife）時，歐巴馬機智地選擇了哈利的未婚妻馬克爾（MeghanMarkle）參與演出的美國電視劇「無照律師」。

在白宮和白金漢宮之間，歐巴馬選了白宮，「因為白金漢宮似乎要花很多時間除草。」至於「皇后合唱團」（Queen）和「那位女王」（The Queen）英國女王伊麗莎白二世之間，歐巴馬當然選擇了女王。

最後一個問題，問到身上如果只有5美元，要買漢堡還是彩券，歐巴馬說：「要看那個漢堡有多好吃。」1061227