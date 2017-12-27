壹電視擬遭移頻 陳守國：理由不正當

第二，陳守國認為，通路移動頻道一定要有正當的動機和理由，雖然他不清楚凱擘想調整頻道所根據的原因，或參考哪些數字，但他認為，若是壹電視收視率不好，那要取代壹電視的頻道，應是引進比壹電視收視率不錯或是更好的內容。

陳守國今晚接受中央社記者電訪時表示，第一，通路是否有那麼大權力移動各種頻道，代替觀眾做很多權益上的作為，這是需要注意的。

凱擘有線電視系統計劃將年代集團董事長練台生所屬壹電視、東風電視等台「發配邊疆」，移頻到100台後，引發市場議論。

（中央社記者江佩凌台北27日電）凱擘計劃將壹電視移頻到100台後，壹電視總經理陳守國受訪表示，凱擘要把壹電視丟開，就要提出原因來，若是理由不正當，引進比壹電視更差的頻道取代，「要怎麼說服觀眾」。

陳守國指出，據他了解，目前凱擘要引進的是「寰宇電視台」，由於寰宇的新聞頻道目前僅在MOD上架，包含「寰宇新聞台」、「寰宇新聞二台」，陳守國表示，根據他每天看到的收視率調查資料顯示，「寰宇兩台加起來的收視率，都不如壹電視在MOD的一半」。

陳守國說：「為什麼引進比壹電視收視率還差的取代壹電視？顯然他們的理由並不正當。」陳守國提到，也許其中有些私人的利益恩怨，但他不便揣測，並再次強調「這樣的理由不正當」。

陳守國表示，凱擘要把壹電視丟開，有哪些不好的地方就要提出來，又或是什麼原因非得調壹電視不可，若是引進比壹電視更差的頻道取代，「要怎麼說服觀眾」。

由於頻道更換需經過國家通訊傳播委員會（NCC）同意，陳守國說，NCC應做出客觀的處置，從凱擘提出的理由中做出合理的評斷，若是理由不正當、因私人恩怨任意調動某些頻道，進而罔顧消費者的權利，「應該也不是NCC所樂見的吧」。1061227