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中央社

香港高鐵設內地口岸區 被批侵犯自治權

中央社2017/12/27 21:47
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社北京／香港27日綜合外電報導）中國全國人民代表大會常委會今天表示，廣深港高鐵香港段西九龍站「內地口岸區」將被視為中國領土。批評者指出，這項空前的舉動將進一步侵犯香港自治權。

路透社報導，香港1997年回歸中國，在「一國兩制」安排下，被賦予高度自治。香港享有個別的警力、出入境管制、獨立的司法制度以及中國大陸沒有的種種自由。

中國全國人大常委會開會表決，批准廣深港高鐵香港段西九龍站「內地口岸區」依照中國法律實施管轄。廣深港高鐵是一條連接中國廣東省廣州市、深圳市和香港特別行政區的高速鐵路。

中國全國人大公布的法律文件指出：「西九龍站內地口岸區視為處於內地，是適當的。」

批評者指出，中方與港方在西九龍站各自進行海關、出入境及檢疫等多項程序，也就是所謂的「一地兩檢」，這樣的安排創下危險的前例，因為它違反有香港小憲法之稱的「基本法」，其中第18條明文規定，除少數例外，中國全國性法律不在香港特別行政區實施。

不過，根據中國全國人大通過的文件，由於中方官員的作業將嚴格限定在站內的特定區域內，因此這「不同於」基本法第18條規定的將全國性法律在整個香港實施的情況。

文件中強調：「在西九龍站設立內地口岸區，不改變香港特別行政區行政區域範圍，不影響香港特別行政區依法享有的高度自治權，不減損香港特別行政區居民依法享有的權利和自由。」

中國全國人大常委會通過合作安排後，「一地兩檢」的立法程序只剩下香港立法會本地立法一關，預料不會遭遇強大的阻撓，因為一連串的爭議性法院訴訟案件剝奪了反對派民主陣營的否決權。（譯者：中央社嚴思祺）1061227

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