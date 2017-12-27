補充鈣片和維他命D 恐無助降低骨折風險

研究主筆、天津醫院骨外科研究人員趙嘉國說：「居住在社區的較年長成人停止服用維他命D和鈣質補充錠的時候到了。」

他們發現，無論是服用安慰劑、單獨服用維他命D或鈣質補充錠、同時服用或者什麼也沒有服用，對降低骨折風險沒有差異。

路透社和「華盛頓郵報」（WP）報導，研究人員分析先前針對5萬1000多名50歲以上民眾所做的33項臨床試驗，得到這項發現。這些研究對象都居住在社區，而非住在安養院和其他設施。

（中央社天津27日綜合外電報導）根據研究，年紀較大的成人服用維他命D和鈣質補充錠，似乎無法降低骨折或髖部骨折的風險。

自2013年以來，頗具影響力的聯邦顧問機構美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services TaskForce）就開始質疑這些營養補充品的功效，認為對於沒有骨質疏鬆或維生素D缺乏症的年長成人來說，服用這些營養品有益的證據「不足」。

維他命D有助人體利用鈣質保持骨骼健康，許多較年長成年人都獲得服用其中一種或兩種補充錠的建議。對大多數成年人而言，維他命D每日建議攝取量為600國際單位（IU），70歲以上者則為800單位。

趙嘉國說：「這類指導方針應該改變。我們認為，改善生活方式、獲得足夠的運動量和陽光及調整飲食，或許比服用這些補充錠來得更加重要。」

有些人能藉由從事戶外活動獲得足夠的維他命D，較年長成人也可透過維持健康體重，或從事改善平衡及協調的運動，來降低跌倒和骨折的風險。

每日攝取超過1000單位維他命D，反而會有出現嚴重副作用的風險，尤其是與鈣質補充錠一起服用。先前有部分研究認為服用高劑量維他命D與跌倒、骨折、腎結石、某些癌症和早死風險增加有關。

就目前這項研究來說，研究人員僅從臨床試驗資料進行分析，這些試驗隨機指定某些人單獨或同時服用維他命D和鈣質補充錠、某些人服用安慰劑或什麼都不服用。

這些試驗研究髖部、脊骨或其他類型骨折的風險。

根據刊登在美國醫學會期刊（JAMA）的研究，維他命D和鈣質補充錠與骨折風險無關，在男女身上都成立，無論補充劑量多少或先前是否曾有任何骨折病史。

這項研究的一項限制是，研究分析的部分試驗並未包括測量服用補充錠前血液中的維他命D濃度，這可能影響補充錠影響骨折風險的程度。研究執筆人說，某些試驗也非高品質實驗。（譯者：中央社劉文瑜）1061227