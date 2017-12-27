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中央社

總統視訊恭賀宏國總統連任 盼強化關係

中央社2017/12/27 22:11
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北27日電）宏都拉斯最高選舉法庭日前宣布宏國總統葉南德茲連任成功。外交部今天表示，總統蔡英文上午以視訊方式親自向葉南德茲道賀，雙方都重申繼續強化政府與民間各項合作的意願。

宏國11月26日舉行總統大選，經過3週延遲、未決，其間反對陣營宣稱對手舞弊、引發街頭示威，宏國最高選舉法庭12月17日宣布葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）連任成功。

外交部今天晚間發布新聞稿表示，蔡總統上午以視訊方式向葉南德茲祝賀，雙方都重申願意在台宏友好邦誼的基礎上，繼續強化政府及民間各項合作。

另外，蔡總統也對葉南德茲胞姊希達（HildaHernandez）日前因直升機墜毀而罹難的意外，表達最誠摯的悼念。

宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）告訴中央社記者，早上蔡總統在總統府與葉南德茲進行約半小時的視訊通話。人也在視訊現場的謝拉轉述，葉南德茲表示，將會共同努力強化台宏兩國關係。

外交部表示，宏國選舉結果經宏國最高選舉法庭確認公布後，外交部長李大維22日也正式致函祝賀。

外交部指出，宏國這次大選受到國際矚目，包括美洲國家組織、歐盟及美國等均曾派出觀選團到宏國。目前已陸續有美國、日本、西班牙、加拿大、哥倫比亞、墨西哥、巴西、阿根廷、瓜地馬拉及韓國等國承認宏國總統大選結果並致賀。1061227

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