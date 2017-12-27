生涯峰迴路轉 鄭兆村堅持成就亞洲傳奇

第一次入圍精英獎就奪得大獎，鄭兆村說：「希望明年任何的賽事都有穩定成績，也希望能突破自己，並挑戰明年的精英獎。」

獲得精英獎最佳男運動員獎，鄭兆村表示，能夠得獎「蠻意外的」，他認為入圍的對手都非常強，尤其楊俊瀚在世大運為台灣拿下意義重大的首面100公尺金牌，更是他心中的「最佳男運動員」，這讓他直言：「我坐在台下時完全不緊張，因為根本沒想過會得獎。」

（中央社記者李晉緯台北27日電）鄭兆村靠世大運時「驚天一擲」奪金牌，也拿下體育運動精英獎「最佳男運動員」，兩度因傷未能挑戰奧運，曾考慮放棄選手身分，但「堅持」讓他重回賽場，也才成為「亞洲傳奇」。

鄭兆村在台北世界大學運動會男子標槍摘金的過程峰迴路轉，正是他生涯的最佳寫照，世大運時他和黃士峰、德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）輪流攻頂，他從首次試擲的領先、被超越後甚至落居第3，最後才靠著刷新亞洲紀錄的最後一擲拿下金牌。

號稱台灣「標槍雙俠」的鄭兆村與黃士峰，場上彼此競爭，場下也相互扶持，一起征戰國內外各項賽事，在成績上也總是處於你追我趕的狀態，率先擲出成績的鄭兆村，2012年就有機會挑戰奧運，但卻因為燙傷被迫放棄挑戰倫敦奧運，鄭兆村說：「我平時就有自己煮東西吃的習慣，那次不小心讓左手、左大腿燙傷，只能放棄拚奧運。」

因為燙傷中斷訓練，鄭兆村雖在復健後成功復出，但成績不斷往後掉，那段期間反倒讓黃士峰先擲出名堂，鄭兆村在蟄伏4年後，眼看有機會再向奧運叩關，但成績沒有太大突破，關鍵時刻又再度受傷，讓他兩度無緣奧運。

更大的關卡出現在2016年，鄭兆村出國移地訓練大半年後，5月就在回國首戰的大專盃受傷，「我當時一個錯位踩下去，右腳半月板破裂，當年的賽季就結束了」，在醫生有意無意問起「如果無法在場上奔馳，有沒有可以轉換的跑道」等問題，讓他感受到傷勢的嚴重性，因此一度想要結束自己的選手生涯，「我當時真的曾想，是否能透過我學到的知識、的技術，來教育後輩選手」。

鄭兆村決定嘗試，也因此整理出國移訓的計畫和所得，但今年復健成功，在身體沒有大礙的情況下復出賽場，就順理成章的把之前整理的東西試著用在場上，一開始成績並不理想，直到打破全國紀錄，他的心結才打開，成績也慢慢跟著提升。

隨著心態回穩，加上瑞典籍教練伯里斯壯姆（Anders Borgstrom）進到國訓中心協助訓練，鄭兆村成績止跌回升，才有後來「要成為亞洲傳奇」的雄心壯志，並真的如願，在世大運擲出破亞洲紀錄的「驚天一擲」。1061227