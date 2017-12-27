歐巴馬卸任後首次受訪：心情平靜別白宮

（中央社倫敦27日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬在今天播出的廣播訪問中告訴客串主持人的英國哈利王子，儘管覺得仍有許多重要工作尚待完成，他離開白宮那一天心情平靜。

美聯社報導，歐巴馬接受哈利王子（Prince Harry）訪問，暢談卸任後的生活。他說，不再當總統真是「太自由了」，早上就可以安排自己的事，還有時間和太太蜜雪兒（Michelle Obama）聊聊天。

哈利王子擔任英國廣播公司（BBC）佳賓，充當「廣播4台」（Radio 4）新聞節目一日主持人。2人異口同聲表示，這是歐巴馬今年1月卸任總統後，首次接受訪問。節目9月在加拿大錄製。