網購分流 英國節禮日購物人潮大減

（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）由於越來越多人在家上網購物，往年耶誕節隔天的「節禮日」（BoxingDay），英國精品百貨公司前人山人海的排隊購物人潮景象已大不如前。

歐美百貨公司在節禮日大打折，過去總是吸引排隊購物人潮，但近年來網路購物盛行，加上許多民眾已在11月底的「黑色星期五」大肆採購，留到節禮日的預算自然減少。

26日來到倫敦知名的哈洛德百貨公司（Harrods），上午10時營業前，店門前聚集大批等待人潮，但多是東方臉孔，且人潮也不若往年洶湧，排隊不到10分鐘即可進入店內。