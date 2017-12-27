NCC推分組付費草案 衛星公會：高度肯定

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫向中央社記者表示，「早就應該把選擇權跟收視資源，還給頻道跟消費者」，並且高度肯定通傳會，終於開始嘗試導正長期以來單邊失衡的媒體產業畸形結構。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布「多元付費選擇機制規劃」草案，要求業者至少提2個基本頻道，其中一個為收視費不得高於200元的「清冰」方案，包含13個基本頻道，並需提單頻單選、付費組合，讓消費者有權為清冰「加料」。

（中央社記者江佩凌台北27日電）NCC今天公布分組付費草案，衛星廣電公會秘書長陳依玫說，電視台過去動輒陷入被移頻、異動、砍授權金的寒蟬效應，對於NCC願不再僅從系統業者角度規畫政策，給予高度肯定。

陳依玫提到，消費者繳交收視費是為了看節目，但十幾年來，做節目的電視台卻沒有收到錢，且動輒陷入被移頻、異動、砍授權金的寒蟬效應，期盼透過新的方案，能把頻道商長期「被消失」的製播資源，「還給我們做節目、提升勞動條件，成就穩定的台灣影視內容人才庫」。

看完今天NCC舉行的記者會，陳依玫說：「我們哽咽說不出話」，通傳會如今願意不再只從系統業者的角度規畫政策，相信承受非常巨大的遊說壓力，雖然NCC提分組付費原則、方向尚未有具體落實的細節，但已經非常不容易。

陳依玫指出，2018年是台灣影視內容產業能否升級的關鍵年，通傳會對於導引良善正向的產業大環境「責無旁貸」。

陳依玫說，頻道公會期待，通傳會能一步一腳印，堅定信念，作對的事情，「我們這些頻道商，有意願、有能力做出好的影視作品，回饋鄉親、出國打拼」，期盼各界一起努力，盡快導正失衡的產業結構。1061227