堅守懷孕前3月保密　竟被不熟網友嗆：為何不講

懷孕初期由於胚胎不穩，許多準媽媽都會依照傳統習俗，等過了3個月後才公布喜訊，但一名女網友抱怨，自己懷孕初期時，一個不熟的網友問她是否懷孕，當時她並未回答，沒想到幾個月後網友卻跑來質問她「為何不敢公布」，讓她好傻眼。

該名女網友在《爆怨公社》發文表示，自己剛懷上第3胎時，因一直出血，很擔心寶寶會保不住，加上之前曾有流產經驗，心裡一直很害怕，也不想讓家人的關心和安慰變成壓力，因此謹守未滿3個月不報喜的習俗，想等狀況穩定了再說，「就連老公的家人也是到第五個月才知道我懷孕了」。