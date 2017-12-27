NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
生活總覽3C科技星座算命健康醫藥媽媽保健抗老關鍵力粉樂 NOW
即時跑馬燈台灣人遇到地震超淡定？一張圖秒懂房祖名闖關成功　柯震東仍遭陸封殺HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
生活

堅守懷孕前3月保密　竟被不熟網友嗆：為何不講

生活中心／綜合報導2017/12/27 23:48
▲一名女網友因懷孕初期胚胎不穩，謹守懷孕未滿3個月不說的習俗，卻被網友質問「為何不敢公布」，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友因懷孕初期胚胎不穩，謹守懷孕未滿3個月不說的習俗，卻被網友質問「為何不敢公布」，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

懷孕初期由於胚胎不穩，許多準媽媽都會依照傳統習俗，等過了3個月後才公布喜訊，但一名女網友抱怨，自己懷孕初期時，一個不熟的網友問她是否懷孕，當時她並未回答，沒想到幾個月後網友卻跑來質問她「為何不敢公布」，讓她好傻眼。

該名女網友在《爆怨公社》發文表示，自己剛懷上第3胎時，因一直出血，很擔心寶寶會保不住，加上之前曾有流產經驗，心裡一直很害怕，也不想讓家人的關心和安慰變成壓力，因此謹守未滿3個月不報喜的習俗，想等狀況穩定了再說，「就連老公的家人也是到第五個月才知道我懷孕了」。

當時一個不怎麼熟的網友看到她的照片，見她肚子微微隆起，直接留言問她「你是懷孕了吧？」她則未正面回應，打哈哈帶過。不料到她懷孕7個月的時候，網友卻跑來質問她「你根本是懷孕啊，孕育新生命是喜事為何不敢公布？」讓她相當傻眼，直說「是我懷孕太敏感了嗎？還是真的很沒有禮貌？」

網友看完後也紛紛留言力挺，「關她屁事，她要幫忙出錢養嗎」、「中華民國哪一條法律規定懷孕要公告周知？」、「這人住海邊嗎」、「懷孕了是吃你加米還是擋到你家Wi-Fi，一定邀跟你講清楚說明白，莫名其妙」，也希望原po別想太多，保持心情愉快，把寶寶平平安安地生下來比較重要。


▲一名不熟的網友竟質問原po「為何不敢公布」。（圖／翻攝自《爆料公社》網站 , 2017.12.27）

關鍵字懷孕傳統習俗3個月爆怨公社
台灣人遇到地震超淡定？一張圖秒懂

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan