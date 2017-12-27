堅守懷孕前3月保密　竟被不熟網友嗆：為何不講

懷孕初期由於胚胎不穩，許多準媽媽都會依照傳統習俗，等過了3個月後才公布喜訊，但一名女網友抱怨，自己懷孕初期時，一個不熟的網友問她是否懷孕，當時她並未回答，沒想到幾個月後網友卻跑來質問她「為何不敢公布」，讓她好傻眼。
該名女網友在《爆怨公社》發文表示，自己剛懷上第3胎時，因一直出血，很擔心寶寶會保不住，加上之前曾有流產經驗，心裡一直很害怕，也不想讓家人的關心和安慰變成壓力，因此謹守未滿3個月不報喜的習俗，想等狀況穩定了再說，「就連老公的家人也是到第五個月才知道我懷孕了」。
當時一個不怎麼熟的網友看到她的照片，見她肚子微微隆起，直接留言問她「你是懷孕了吧？」她則未正面回應，打哈哈帶過。不料到她懷孕7個月的時候，網友卻跑來質問她「你根本是懷孕啊，孕育新生命是喜事為何不敢公布？」讓她相當傻眼，直說「是我懷孕太敏感了嗎？還是真的很沒有禮貌？」
網友看完後也紛紛留言力挺，「關她屁事，她要幫忙出錢養嗎」、「中華民國哪一條法律規定懷孕要公告周知？」、「這人住海邊嗎」、「懷孕了是吃你加米還是擋到你家Wi-Fi，一定邀跟你講清楚說明白，莫名其妙」，也希望原po別想太多，保持心情愉快，把寶寶平平安安地生下來比較重要。
▲一名不熟的網友竟質問原po「為何不敢公布」。（圖／翻攝自《爆料公社》網站 , 2017.12.27）