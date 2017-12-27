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南韓人均所得 明年可望達到3萬美元

中央社2017/12/27 23:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓總統文在寅今天發表2018年經濟政策綱要，宣佈南韓2018年進入人均國民所得3萬美元（台幣近90萬元）的時代。3萬美元被視為躋身已開發國家之列的重要標準。

報導說，文在寅政府將透過實現以就業和收入驅動的創新成長和公正的分配，致力於提升全體國民的生活品質。

南韓去年人均實質國民所得為2.7561萬美元（台幣約82萬5000元），由於今年第3季實質國民所得環比成長2.4%，明年人均所得突破3萬美元幾成定局。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，截至去年10月，列入統計的190個國家中僅有27國人均國民所得超過3萬美元，其中人口超過千萬的僅有10國。但根據經濟合作組織（OECD）評測，南韓的生活品質排名由2012年的第24跌至今年的第29。南韓財政部認為，南韓實際生活品質仍停留在1萬美元收入線的水準。

南韓政府將通過積極財政支出，從根本上破解全球最嚴重的低生育率、老年貧困、婦女就業難等結構性難題，切實改善生活品質，建設以人為本的經濟。

具體措施包括於明年第一季度提前落實史上最多的就業預算，擴大公共機構招聘規模，推出中小企業導向的青年就業保障服務，對為休育嬰假女員工留職的中小企業提供稅收優惠，上調最低時薪16.6%，縮小大企業與中小企業、男女以及正式工與臨時工之間的工資差距，提升就業品質，促進社會階層流動，減輕居住等生計負擔。

2018年1月1日起，南韓最低時薪由2017年的6470韓元（約台幣180元）增至7530韓元（約台幣209元），創17年以來最高增幅紀錄。按日薪標準計算，8小時日薪6.024萬韓元（台幣1671元），最低月薪157.377萬韓元（台幣4.37萬元）。這項制度不設雇傭形式和國籍限制，根據勞動標準法規定，勞動者均適用最低工資。

為減輕社會弱勢群體的醫療費負擔，明年起重症和疑難疾病患者的醫療費享受無限額抵扣稅額優惠。

另外，明年起託兒所教育費由國庫全額補助，同時加大對中等收入50%（四口之家月收入225萬韓元（台幣6.24萬元））以下家庭子女的教育補助。1061227

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