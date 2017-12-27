大專全校註冊率 首度公布

（中央社記者陳至中、許秩維台北27日電）少子女化海嘯波及大專校院，教育部今天首度公布大專「全校」註冊率於「大專校院校務資訊公開平台」，讓學生家長和社會大眾參考，瞭解各校辦學概況。
教育部原預定明天上午10時才公告上網，但意外今天夜間網站就已開放。
按照「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達6成的學校，可依「私立學校法」第55條規定，要求限期改善，並進行專案輔導，也就是俗稱的「專案輔導名單」。
根據教育部今天夜間最新公布的資訊，私立技專部分有多校全校註冊率未達6成。包括高苑科大、遠東科大、育達科大、中州科大、修平科大、南榮科大、崇右科大、和春學院、南亞學院、蘭陽學院、台灣觀光學院、高美醫專等。
私立大學部份，未達6成學校包括華梵大學、玄奘大學、開南大學、明道大學、台灣首府大學。
不過，教育部在今年以前，從未公布大專「整校」註冊率，頂多公布到學制。許多媒體自行換算、拼湊專案輔導名單，但都未得到官方證實。
在立法院教育及文化委員會要求下，教育部長潘文忠於去年11月備詢時，承諾今年（106學年度）公布全校性的註冊率，讓學生在做生涯選擇時，有更充分的參考資訊。詳細資訊可參考https://udb.moe.edu.tw。1061227