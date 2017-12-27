大專全校註冊率 首度公布

（中央社記者陳至中、許秩維台北27日電）少子女化海嘯波及大專校院，教育部今天首度公布大專「全校」註冊率於「大專校院校務資訊公開平台」，讓學生家長和社會大眾參考，瞭解各校辦學概況。

教育部原預定明天上午10時才公告上網，但意外今天夜間網站就已開放。

按照「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達6成的學校，可依「私立學校法」第55條規定，要求限期改善，並進行專案輔導，也就是俗稱的「專案輔導名單」。

根據教育部今天夜間最新公布的資訊，私立技專部分有多校全校註冊率未達6成。包括高苑科大、遠東科大、育達科大、中州科大、修平科大、南榮科大、崇右科大、和春學院、南亞學院、蘭陽學院、台灣觀光學院、高美醫專等。