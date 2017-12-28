霾害來襲　當心啟動寶寶過敏進行曲　影響睡眠

江奇璋指出，根據門診觀察，寶寶一旦被誘發出現過敏現象，無論白天或是夜晚都可能症狀發作，白天孩子身邊幾乎都有大人看護著，一旦出現不適，較容易被注意；但若是發作於夜晚，寶寶的肚子脹氣或是皮膚搔癢，覺得不舒服時就會哭鬧，大人小孩睡眠品質都不佳，家長一開始可能疑惑孩子怎麼會這麼難帶，殊不知根本是過敏惹的禍。長期下來，寶寶睡不好，還會影響夜晚的生長激素分泌，成長發育較同齡的孩子慢半拍，實在非常可惜。

霾害侵襲，懸浮微粒指標屢屢超標，加上台灣秋冬氣候又冷又濕，若平時沒做好過敏預防，當心啟動寶寶過敏進行曲，讓寶寶夜無好眠！近年來過敏預防是兒科不斷在探討的議題，原因無他，就是過敏對於幼兒的健康影響深遠，除了一般直覺會聯想到的腸胃不適、異位性皮膚炎、呼吸道過敏之外，小博仕診所江奇璋醫師更指出，這些症狀還可能嚴重干擾寶寶的睡眠品質，甚至影響成長發育！想要孩子健健康康，及早做好過敏預防絕不可免。

為了降低孩子受到過敏威脅的可能性，江奇璋呼籲家長，應從「環境清潔」與「慎選飲食」兩大重點做起。他表示，人體腸胃道系統負責消化吸收與免疫功能，幼兒尚未發展出成熟的免疫能力，一旦受到過敏原刺激，很容易就會觸發過敏反應，最常見的狀況，就是接觸到牛奶中的大分子蛋白質導致腸胃道過敏，家長若未在初期做好防範，寶寶日後陸續出現其他過敏現象的機會也會大增，就很難再回頭了。

對寶寶而言，想要做好慎選飲食，奶類的選擇非常重要。母乳是孩子最佳的營養來源，但要是寶寶一歲後，家長因為其他因素而無法繼續哺餵母乳，江奇璋建議，可考量給寶寶喝部分水解蛋白配方的產品來銜接母乳，部分水解蛋白配方經過特別的技術處理，將原本牛奶中的大分子蛋白質切成小分子的蛋白質，就像是將麵條截短一樣，寶寶腸胃道更好吸收，營養不打折，且能夠幫助人體逐漸適應蛋白質，經過國際上長達15年研究證實，有助調整體質。

江奇璋分享過來人經歷，因為擔心孩子遺傳到自己的過敏，得面臨長期辛苦的過敏控制歷程，在兩個孩子出生後，都非常注意做好預防，盡量哺餵母乳，一歲後再以部分水解蛋白配方銜接，到現在小孩一個國小，一個國中，都健健康康，是父母的最大安慰。江奇璋呼籲爸媽們，不管是否有家族過敏史，都應該提前為寶寶做好過敏預防，讓寶寶有健康的身體面對外在環境的威脅，像是最近越來越嚴重的空汙問題，不要讓過敏開關有被觸發的機會。