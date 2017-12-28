給街友一餐溫飽　林艷君連續五年發放免費便當

為讓流浪在外的街友也能有一餐溫飽，在蘇澳經營素食館，也是無極慈母宮的宮主林艷君，每星期三都會到宜蘭市中山公園免費發放便當給街友，這個舉動已經維持5年多，發放便當的數量從一開始每次發放100個左右，到現在已經超過400個。雖然來領取免費便當的人有些並不是街友，但林艷君認為，願意為了一個便當在這裡等候多時，即便明知道他（她）不是街友，也決不會去計較他們的身分。

宜蘭市中山公園常有一些民眾聚集在那裡下棋、聊天，而快接近中午的時候，總會發現有人以安全帽、雨傘佔位置排成一排，漸漸人越來越多，隊伍也越排越長，這些人為的是領取善心人士提供的免費便當。而這個善心人士之一，就是在蘇澳經營素食館，也是無極慈母宮宮主林艷君。她從5年前開始提供免費便當給街友，至今從不間斷。林艷君說，當初之所以有這個構想，是因為有一次在對面東嶽廟工作，看到一位衣衫襤褸的長者，為了要一餐飯吃流露出來讓人憐憫的表情，這一幕讓她印象深刻也相當心酸，心想社會上有人要一餐溫飽竟然這麼困難，於是開始號召好朋友集資為流浪在外的街友準備免費便當。