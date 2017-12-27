遭夢多意外「噴滿身」　阿翔暴怒狂吼：好髒

《食尚玩家》 新推出「玩命之徒 飄向濟州」主題，三位主持人阿翔、夢多、顏永烈首度在韓國合體，組成「玩命之徒」，並以濟州島作為玩命首發站，來到2017年濟州島最新開幕的遊樂園，成為首家拍攝韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon代言的「濟州神話世界」的台灣媒體。
阿翔、夢多、顏永烈來到「濟州神話世界」遊樂園，除了挑戰在360度旋轉的遊樂設施上為自己塗上口紅，或在天旋地轉的狀況下繫好靴子鞋帶，還得闖關挑戰嘴巴含一口礦泉水坐上雲霄飛車，坐完之後測量口中的水誰還剩得多。
結果臨時充當攝影師的阿翔竟然被坐在身旁的夢多噴了滿身水，讓阿翔整個暴怒地狂喊：「你噴我幹嘛！噴了我滿身都是，好髒喔你。」沒想到夢多竟然語帶誠懇的認真回應：「（雲霄飛車）真的很恐怖捏，但因為你一直CUE我，所以我才看向你。放空放鬆後就…。」瞬間讓阿翔哭笑不得。
▲阿翔（左）、夢多坐雲霄飛車。（圖／TVBS提供，2017.12.27）
目前在韓國超夯的IG爆紅美食，莫過於濟州島的章魚雞蛋糕，只要撕開蛋糕體就能看到融化的牽絲起司有如橡皮筋般，可以拉出霸氣長度。夢多看到其他兩位搭檔的牽絲情形，還自下評語：「阿翔比較長，永烈比較短喔！」結果為賭一口氣和莫名的男性尊嚴，三位男主持人紛紛使出渾身解數，就只為了爭搶「最長」封號。
▲顏永烈（左起）、阿翔、夢多組成「玩命之徒」。（圖／TVBS提供，2017.12.27）