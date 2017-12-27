遭夢多意外「噴滿身」　阿翔暴怒狂吼：好髒

《食尚玩家》 新推出「玩命之徒 飄向濟州」主題，三位主持人阿翔、夢多、顏永烈首度在韓國合體，組成「玩命之徒」，並以濟州島作為玩命首發站，來到2017年濟州島最新開幕的遊樂園，成為首家拍攝韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon代言的「濟州神話世界」的台灣媒體。

阿翔、夢多、顏永烈來到「濟州神話世界」遊樂園，除了挑戰在360度旋轉的遊樂設施上為自己塗上口紅，或在天旋地轉的狀況下繫好靴子鞋帶，還得闖關挑戰嘴巴含一口礦泉水坐上雲霄飛車，坐完之後測量口中的水誰還剩得多。