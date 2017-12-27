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政治巷仔內》陳弘志／快點下台！清出防火巷

記者陳弘志／分析報導2017/12/28 06:00
▲出口罵人的人，其實不是役政署長；繪圖疏失的人員，也不是領務局長，為什麼兩個單位都是首長下台？（合成圖／內政部、行政院提供，NOWnews資料照）
▲出口罵人的人，其實不是役政署長；繪圖疏失的人員，也不是領務局長，為什麼兩個單位都是首長下台？（合成圖／內政部、行政院提供，NOWnews資料照）

像瘟疫蔓延一般，賴清德內閣在歲末年終之際，於12月27日短短一天內，讓兩名官員先後向全民道歉鞠躬下台。

首先是27日上午，內政部役政署長林國演「請辭獲准」，原因是他的座車駕駛於22日進入成功嶺營區時，因盤查證件事宜與衛哨起爭執。座車駕駛怒罵衛哨「你們都是吃狗屎的！」，被小兵對外爆料「有人耍官威」，在事件傳出後輿論譁然。駕駛罵人，最後署長下台。

役政署長剛下台，事件仍有餘溫，同一天下午立即加碼演出，外交部領務局長陳華玉也跟著「請辭獲准」。理由是外交部第二代晶片護照內頁的桃園國際機場圖樣，被誤植為美國杜勒斯機場。第一線人員作業疏失，領務局長下台受過。

出口罵人的人，其實不是役政署長；繪圖疏失的人員，也不是領務局長，但為什麼兩個單位都是首長下台？

民眾最討厭的就是「耍官威」。說這是民主國家的「基本ABC」，或是民粹也罷，署長座車前往成功嶺，因檢查座車細故，駕駛跟衛哨吵架，其實也不是什麼大事，但事件發生後，全民只要提及，就義憤填膺。儘管全案沒有公布監視畫面，但民眾還是會想像官員耍官威的醜陋嘴臉，最後署長下台了。

如果要論護照內頁圖片搞錯了，說真的，除了外交人員外，全國應該沒有幾人能清楚分辨哪個圖樣是A機場，哪個是B機場、C機場。何況只是內頁素描的淡淡底圖，許多民眾出國時，根本從沒細看過這些圖樣。既然民眾也搞不清楚，為何這麼生氣？

原因是外交部被「網友」指正錯誤時，還義正詞嚴的強調「那百分之百是桃園機場」沒錯。錯誤本身或許沒那麼嚴重，但「理直氣壯的硬拗」，透過媒體報導後外溢的效果，才是激起民怨，譴責政府昏庸的所在。

其實首長應該只對政策與規畫負責。第一線人員的執行出了問題，冤有頭、債有主，其上層長官或許有監督責任，但牽連到整個單位最高負責人因此下台，除非是犯了嚴重不可饒恕的大過。

座車駕駛與衛哨口角，署長下台了；第一線美工人員出包，領務局長下台了，聽起來都有點天方夜譚，但兩起事件確實都激起了民怨。

或許只能說，賴清德內閣的幕僚快刀斬亂麻，要阻卻民怨怒火向上延燒，必須清空一條防火巷。

這到底是基層人員出錯的庶務小事，還是可能會影響民眾在2018投票觀感的大事，只能說見仁見智。

關鍵字護照烏龍成功嶺役政署領務局賴清德
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