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雲嘉嘉副首長會議　集思2018台灣燈會觀光文化

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/28 11:30
▲雲嘉嘉聯合治理會報副首長會議，27日在雲林縣府召開。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）
▲雲嘉嘉聯合治理會報副首長會議，27日在雲林縣府召開。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）

雲林縣政府27日召開106年度第4次雲嘉嘉聯合治理會報副首長會議，由雲林縣副縣長丁彥哲、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣政府副縣長吳芳銘共同主持，雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志也到場參加；丁副縣長以地主身分表示歡迎，並感謝雲嘉嘉三縣市共同治理的努力。

丁副縣長表示，雲嘉嘉聯合治理會報，自104年開始運作，致力於文化、觀光、社會福利、食品安全等議題的共同治理，也都展現良好的合作成果，例如雲林縣文化處長林孟儀、新聞處長張凱傑就特別在成功辦理2017台灣燈會後，親至嘉義縣分享燈會的規劃與舉辦經驗；未來，面對中央即將推動的國土計畫，也期待透過雲嘉嘉區域治理平台的共同努力，在農業縣權益及國家政策之間取得平衡。


▲雲嘉嘉3縣市副首長共同研商、整合各區域合作議題。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）

由於2018台灣燈會將由嘉義縣主辦，因此27日的新提案議題主要集中在文化觀光組。2018年台灣燈會在嘉義」志工召募，至11月25日，志工人數達4,218人，已達志工需求目標；「2018台灣燈會整合遊程案」將串連三縣市觀光，由嘉義縣文化觀光局規畫推出5條雲嘉嘉南整合遊程，並提請雲林縣及嘉義市共同研議及合作；其中，「2018台灣燈會聯合行銷案」，將規畫由3縣市首長召開聯合記者會，邀請鄉親返鄉參與燈會。 

另外，會議中還針對3縣市的基礎設施、社區整體照顧模式、食品聯合稽查抽驗等合作議題進行討論，期盼共同打造良好的民眾生活圈。 

雲嘉嘉聯合治理會報自104年開始運作，1至4月由嘉義縣主政辦理，5至8月由嘉義市主政辦理，9至12月則由雲林縣主政辦理；今日會中也進行主辦權的交接，由雲林縣政府移交給嘉義縣政府。 


▲丁副縣長將燈會主辦權的象徵物交接給嘉義縣副縣長吳芳銘。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）

關鍵字嘉義縣台灣燈會
台中市愛鄰守護隊　目標一里一隊多元文化教育　新住民母語教學有成

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