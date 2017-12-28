多元文化教育與國際觀　雲林新住民母語教學有成

李進勇縣長表示，配合教育部108學年度起實施的「12年國教新課綱」，由明禮國小參與106學年度新住民語文教學試辦計畫，期能成為雲林縣新住民語文教材的先驅，喚醒社會重新審視新住民語文的重要性與必要性，全面提升多元文化教育與國際觀。

李進勇指出，明禮國小學生數僅有54位，新住民子女就有28人，其中越南語系新住民子女比例約占新住民子女5成，校長許徽林及全校教師自願參加試辦計畫，與來自全國各地的自願學校共同參與，分享心得與做法。

明禮國小試辦越南語文教學第一冊、第三冊兩班，特別聘請由雲林縣培訓合格新住民語文教學支援人員李雨馨擔任老師，透過李雨馨老師的活潑教學，結合生活經驗，讓學生在沒有壓力下快樂學習。經過試辦課程期間，已可明顯感受到學生對學習越南語文的興趣，未來將持續朝向更多元及加深加廣的教學方式，讓學生更深刻體現多元文化之美。



▲明禮國小試辦越南語文，讓學生更深刻體現多元文化之美。 （圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）



雲林縣新住民語文師資需求越南語36名、印尼語16名、柬埔寨語16名，目前新住民語文教學師資培訓已辦理，105年度辦理第一梯教學支援人員培訓，由海線新住民教育中心開辦，取得合格證書者為印尼語系7名、越南語系9名; 106年度於山線教師研習中心辦理培訓課程，通過合格者分別為印尼語系3名、越南語系9名;107年度將新增豐榮國小培訓據點，開設二班教學支援人員培訓課程。



縣府正積極培訓新住民語文教學支援人員，依各校需求量推薦新住民家長或在地新住民參與師資培訓課程，以因應未來師資暫時無法完全到位，解決少數語別無師資情況，目前光復國小、台西國中也參與國教署辦理新住民語文遠距教學計畫(直播共學)，讓雲林縣於108學年度起在新住民語文教學課程和師資上能無後顧之憂。