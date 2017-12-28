你我都是反毒天使　北港警隊長郭建宏校園宣導反毒

北港警分局有鑑於當前二、三級毒品於校園內流竄，吸食毒品人口的年齡層有逐漸下降的趨勢，擔心此類的新興毒品會影響到偏鄉青少年的身心及心智發展，27日由偵查隊長郭建宏利用口湖國中學校朝會時，前往該校學實施反毒宣導。
郭隊長於會中多次強調當前政府打擊毒品犯罪的決心及警方查緝境內、外毒品案的策略與成果，向學生們說明吸食毒品對身心之危害暨法律常識與責任，他透過近期發生案例、剪報等實際行動演說，來加深全體師生對毒品之認識及體驗。
▲北港警分局偵查隊長郭建宏校園宣導反毒，你我都是反毒天使。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）
郭隊長表示，青少年因為思想單純、未受社會化，極容易受不良習慣影響，許多偏差行為，只因單純的好奇心驅使，奉勸大家勿自毀前程，因為「一朝吸毒，終生痛苦」，鑑於毒品人口所延伸的家庭及社會問題，他希望全校師生一起擔任警方的反毒小天使，共同加入打擊毒品及防制毒品的行列，期盼透過教育良善的柔性力量，協助迷途孩子能遠離犯罪。
▲有獎徵答方式與學生進行雙向交流與互動。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.27）
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