政治巷仔內》陳志仁／民進黨新北最強母雞的盤算

誰能代表民進黨角逐下屆的新北市長民進黨？民進黨新北市議員心目中最佳的人選，依序是行政院長賴清德、前行政院長游錫堃及前台北縣長蘇貞昌；此外，部分新系、蘇系的議員也表態支持游錫堃，動作最積極的立委吳秉叡卻未受青睞。

政壇人士表示，具全國知名度、民調頗高的賴清德，是新北市議員心中最強的「母雞」，也是最有機會光復新北市的人選；至於已表達無意參選的游錫堃，目前不僅有正常國家促進會（簡稱正國會）議員的力挺外，甚至部分新潮流、蘇系議員也轉向支持，蘇貞昌則獲得部分議員的青睞。

最讓人跌破眼鏡的是，雖然蘇貞昌親自陪著子弟兵吳秉叡勤跑基層，但吳秉叡的民調沒太大的起色，甚至僅獲得少數議員的支持；至於被外界點名的行政院政務委員兼發言人徐國勇、台北市副市長陳景峻、立委林淑芬、立委羅致政，都非民進黨新北市議員心中的屬意人選。