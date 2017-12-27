政治巷仔內》陳志仁／民進黨新北最強母雞的盤算

誰能代表民進黨角逐下屆的新北市長民進黨？民進黨新北市議員心目中最佳的人選，依序是行政院長賴清德、前行政院長游錫堃及前台北縣長蘇貞昌；此外，部分新系、蘇系的議員也表態支持游錫堃，動作最積極的立委吳秉叡卻未受青睞。
政壇人士表示，具全國知名度、民調頗高的賴清德，是新北市議員心中最強的「母雞」，也是最有機會光復新北市的人選；至於已表達無意參選的游錫堃，目前不僅有正常國家促進會（簡稱正國會）議員的力挺外，甚至部分新潮流、蘇系議員也轉向支持，蘇貞昌則獲得部分議員的青睞。
最讓人跌破眼鏡的是，雖然蘇貞昌親自陪著子弟兵吳秉叡勤跑基層，但吳秉叡的民調沒太大的起色，甚至僅獲得少數議員的支持；至於被外界點名的行政院政務委員兼發言人徐國勇、台北市副市長陳景峻、立委林淑芬、立委羅致政，都非民進黨新北市議員心中的屬意人選。
此外，TVBS十二月初的民調顯示，民進黨無論提名蘇貞昌、吳秉叡、蘇巧慧、徐國勇或陳景峻，都不敵被視為國民黨熱門人選的新北市副市長候友宜；但這份民調卻讓外界霧裡看花，因為民調名單內的蘇貞昌、吳秉叡、蘇巧慧系出同門，反倒是最受議員青睞之一的游錫堃、曾表態爭取的羅致政沒在民調的名單內。
羅致政認為，TVBS這份的民調，從人選到結果的分析都不太合乎常理，一般來講，不會父女（蘇貞昌、蘇巧慧）、師徒（蘇貞昌、吳秉叡）或師兄妹（吳秉叡、蘇巧慧）一起做；並質疑前行政院長游錫堃與蘇貞昌都說不選，但民調的名單卻只有蘇貞昌，或許TVBS這份民調有他的考量，但實在無法理解這樣的民調。
蘇巧慧說，選舉的氣氛愈來愈濃厚，各家民調愈來愈多，其實從這份民調看到吳秉叡經過一年的努力，已在中生代拔得頭籌，會陪著大師兄吳秉叡繼續努力；另爸爸蘇貞昌在台北縣（新北市）受歡迎的程度無人能比，確實他有這麼好的政績，將以他為學習的標竿，大師兄吳秉叡也期待有機會讓新北市「衝！衝！衝！」
外界質疑有誰會替過去助理勤奮地跑選舉攤？認為蘇貞昌替他（吳秉叡）跑場子的同時，也可能是替自己在跑，尤其蘇貞昌近來也在臉書買廣告，如果吳秉叡的民調起不來，蘇貞昌很有可能取而代之：至於上次只輸2萬多票的游錫堃，再回來選新北也不是沒有可能的事，畢竟小雞還是冀望有經驗、知名度的母雞來帶。