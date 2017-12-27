美股盤中─金屬價格上漲 支撑股市溫和走高 銀行股下

S&P 500 指數上漲 2.63 點或 0.10% 至 2683.08。

Nasdaq 指數上漲 8.38 點或 0.12% 至 6944.63。

道瓊工業平均指數上漲 25.26 點或 0.10% 至 24771.47。

在金屬價格上漲的支撑下，美國股市週三中場溫和走高。

銅價週三上漲至逾三年半高點，報導指出，中國 11 月銅進口較去年同期成長 19%。

在紐約商品交易所，銅價上漲至每磅 3.302 美元，創 2014 年 2 月以來高點。

分析師說，商品價格今年一直受到壓力，看到年底恢復漲勢，令人鼓舞。預期未來一或二週，股市可能持續走高。但預期 1 月可能有部份獲利了結賣壓。

然而 2017 年前 11 個月，中國銅進口較去年同期下降逾 10%。一項對中國企業的調查結果顯示，徵人及製造業訂單成長速度減緩，顯示該全球第二大經濟體明年成長可能減緩。

週二，美國股市收低，蘋果股價下跌帶來拖累。

上週五，川普總統簽署稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。上週，道瓊與 S&P 500 上漲，為連續第五週週線上漲。

道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

經濟數據方面，美國 12 月消費者信心指數下降至 122.1，11 月為 128.6。

美國 11 月成屋銷售簽約指數較去年同期上升 0.8%，但較 10 月僅上升 0.2%。