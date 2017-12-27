大專註冊率揭曉 東部南部學校最慘

（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今年首度公布大專「全校」註冊率，讓外界一窺少子女化衝擊各校的慘烈災情，其中又以東部、南部學校，招生情況最為慘澹。

根據「教育部大專校院校務資訊公開平台」公布的最新資訊，106學年度全校新生註冊率低於6成的學校共有17所（不計算宗教研修學院），其中以位於花蓮縣的台灣觀光學院的29.87％最低。

事實上，台觀學院於民國102年開始，就被教育部列為專案輔導學校，招生狀況長期不佳。董事會原本今年就打算停招，但在學校教職員請求下，決定再試一年。然而最終事與願違，今年日間部只招到74個學生，招生率僅約4成，完全沒達到當初設定的6成目標。