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中央社

大專註冊率揭曉 東部南部學校最慘

中央社2017/12/28 01:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今年首度公布大專「全校」註冊率，讓外界一窺少子女化衝擊各校的慘烈災情，其中又以東部、南部學校，招生情況最為慘澹。

根據「教育部大專校院校務資訊公開平台」公布的最新資訊，106學年度全校新生註冊率低於6成的學校共有17所（不計算宗教研修學院），其中以位於花蓮縣的台灣觀光學院的29.87％最低。

事實上，台觀學院於民國102年開始，就被教育部列為專案輔導學校，招生狀況長期不佳。董事會原本今年就打算停招，但在學校教職員請求下，決定再試一年。然而最終事與願違，今年日間部只招到74個學生，招生率僅約4成，完全沒達到當初設定的6成目標。

台觀董事會已決議明年除廚藝系外，各系都不再招收新生。9月開學時，便開始轉介學生到鄰近的大專校院，但舊生如果不願轉學，可以原校念到畢業。

全校註冊率第二低的是台南市的南榮科技大學（32.17％），該校曾於105年爆發校長黃聰亮涉嫌販賣偽造學位證書，以及18位學生持「英培爾大學」學士學位參加轉學考並錄取的爭議事件，重創該校聲譽，連年招生不佳，已被列為專案輔導學校。

位於高雄市的和春技術學院，註冊率僅35.48％，該校近年也遭高教工會檢舉人頭學生等爭議，並呼籲教育部接管。不過教育部認為和春涉及事件屬校務行政層級，主導權在校長手上，而非董事會，缺乏接管的法源依據。1061228

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