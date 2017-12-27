紐約匯市─歐元與英鎊上漲 美元擴大跌勢

美元兌主要外幣週三疲軟，歐元與英鎊明顯轉強。投資人預期歐元區經濟展望改善，將能推升當地貨幣，影響更勝美國升息預期對美元提供的支撑。

在假日縮短的一週，匯市交易清淡。許多投資人仍休假，直到 2018 年開始。週二，因節禮日，大多歐洲市場仍休市。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 93.02，紐約週二尾盤報 93.25。

歐元上漲至 1.1897 美元，週二尾盤報 1.1859。上週，歐元觸及 1.1901 美元，創二週半高點。