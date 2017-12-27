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貴金屬盤後─黃金收高3.90美元 創三週高點 連四

鉅亨網2017/12/28 05:07
鉅亨網 / NOWnews
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2018 年即將來到，金屬價格大多上漲。黃金期貨連續第四個交易日上漲，並創四週高點。

銅價週三上漲至近四年高點，數據顯示中國進口上升，預期北京需求將持續強勁。

2 月黃金上漲 3.90 美元，或 0.3%，收於每盎司 1291.40 美元， 創 11 月 28 日以來收盤高點。

美元指數下跌 0.3% 至 92.99，有助支撑黃金走高。以美元計價的黃金對匯率走勢極為敏感。美元與黃金通常呈反向走勢。

3 月銅上漲 0.1%，收於每磅 3.2840 美元，已連續 14 個交易日上漲。

銅被廣泛用於電力與營建業，投資人將其價格上漲視為全球經濟健康的指標。

中國 11 月銅進口上升至 329168 公噸，較去年同期上升 19%。但 2017 年前 11 個月，銅進口為 291.5 萬公噸，較去年同期下降逾 10%。

除了中國需求外，美國稅改法案成功，投資人更加預期川普政府將能增加基礎建設支出，提升工業金屬胃口。

今年以來，黃金期貨上漲約 12%，距 9 月初所創歷史高點約 1360 美元仍逾 5%。

分析師說，預期 2018 年全球股市上漲，利率上升，將使得貴金屬漲勢受限。

分析師看漲白銀，更甚於黃金。白銀具有貴金屬與工業金屬双重功用。長期而言，白銀與黃金價格比例約為 16 比 1，近來的平均比例為 50 比 1，目前為 70 比 1。

分析師說，白銀相對黃金，價格較為便宜。預期白銀將能突破每盎司 20 美元，2018 年底上檔目標在 25 美元。

其他金屬方面，3 月白銀上漲 15.2 美分，或 0.9%，至每盎司 16.756 美元。

3 月鈀金上漲 13.90 美元，或 1.3%，至每盎司 1056.35 美元。1 月白金上漲 20 美分，或接近 0.1%，收於每盎司 923.70 美元。

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