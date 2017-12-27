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美股盤後─類股漲跌互見 主要指數溫和收高 成交量創

鉅亨網2017/12/28 05:55
鉅亨網 / NOWnews
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不動產股與公用事業股上漲，抵銷了能源股與電信股的跌勢，美國股市週三溫和收高。

成交量創今年第二低，僅黑色星期五股市提前收市當日，成交量低於今日。
 
道瓊工業平均指數收高 28.09 點或 0.11% 至 24774.30。

Nasdaq 指數收高 3.09 點或 0.04% 至 6939.34。

S&P 500 指數收高 2.12 點或 0.08% 至 2682.62。

費城半導體指數收高 4.48 點或 0.36% 至 1263.36。

傳統上，由 12 月最後一週至 1 月前二個交易日，美國股市傾向出現聖誕老人的漲勢。然而，本週僅道瓊可望小幅上揚。

以月為基礎，道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

分析師說，大型股已大幅上漲，希望小型股也能跟上。今年 S&P 500 上漲 19.8%，代表小型股的 Russell 2000 上漲約 13.7%。

在商品價格上漲的支撑下，美國股市開盤上揚。

銅價週三上漲至逾三年半高點，報導指出，中國 11 月銅進口較去年同期成長 19%。

今日稍早，在紐約商品交易所，銅價上漲至每磅 3.302 美元，創 2014 年 2 月以來高點。

分析師說，商品價格今年一直受到壓力，看到年底恢復漲勢，令人鼓舞。預期未來一或二週，股市可能持續走高。但預期 1 月可能有部份獲利了結賣壓。

然而 2017 年前 11 個月，中國銅進口較去年同期下降逾 10%。一項對中國企業的調查結果顯示，徵人及製造業訂單成長速度放緩，顯示該全球第二大經濟體明年成長可能減緩。

週二，美國股市收低，蘋果股價下跌帶來拖累。

因稅改法案的預期，過去幾週，美國股市上漲。上週五，川普總統簽署稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。

經濟數據方面，美國 12 月消費者信心指數下降至 122.1，11 月為 128.6。

美國 11 月成屋銷售簽約指數較去年同期上升 0.8%，但較 10 月僅上升 0.2%。

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