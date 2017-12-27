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自製炸彈放儲物櫃引爆 俄：朝「蓄意謀殺」立案調查

鉅亨網2017/12/28 07:28
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就在普丁遞件正式參選明年的總統大選之際，俄羅斯第 2 大城聖彼得堡市 (Saint Petersburg) 一家超市 28 日發生土製炸彈爆炸案，造成 10 人受傷。暫時未有恐怖組織出面認責。

《星島日報》報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 在獲得數百名政治人物、名人和運動明星表態支持後，向中央選舉委員會官員遞交文件，參加 2018 年總統大選爭取連任。

普丁抵達中選會繳交護照及獨立參選人所需的 30 萬份聯署書。在頭號政敵、反對派領袖納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 被中央選舉委員會禁止參選總統後，現年 65 歲的普丁只會面對充撐場面的反對派候選人，一旦勝選連任，他可執政至 2024 年，成為獨裁者史達林以來執政最久的俄國領導人。

就在普丁遞件參選之際，俄羅斯第 2 大城聖彼得堡市 (Saint Petersburg) 一家超市發生土製炸彈爆炸案，造成 10 人受傷。

調查委員會發言人在聲明中表示，根據初步資訊，事件起由是一枚裝填碎片，且相當於 200 公克黃色炸藥威力的土製爆裂裝置引起。

根據調查人員指出，事件造成 10 人被送院治療，沒有生命危險。警方說，爆炸是發生在市中心東北區的一家超市。另外，據消息人士告訴俄羅斯的通訊社，爆裂裝置是放在一個儲物櫃內。

警方表示，爆炸時間發生在大約傍晚 6 時 30 分左右，有人聽到爆炸聲，隨後就有多人受傷。

俄羅斯緊急事務部代表告訴國際傳真社：「沒有造成火災，但所有購物民眾都已被疏散。」

中新網援引俄偵查委員會表示，初步調查顯示，發生爆炸的是一個自製爆炸裝置。俄偵查委員會以「蓄意謀殺」對這起事件進行刑事立案

聖彼得堡今年 4 月也發生爆炸案，當時造成 14 人喪生和數十人受傷。一個與蓋達組織有關的團體宣稱是其所為，目的是警告那些與穆斯林作戰的國家。截至目前還沒有恐怖組織或團體出面認責。

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