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UNIQLO擬非洲設生產基地 首個幸運國是它

鉅亨網2017/12/28 07:55
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據《日經中文網》報導，迅銷 (6288-HK) 旗下優衣庫 (UNIQLO) 將首度在衣索匹亞設立非洲首個生產基地。衣索匹亞以比亞洲發展中國家還要低廉的勞動力，發展出縫製產業。

迅銷會長兼社長柳井正指出，中國和越南勞動成本不斷上漲，由於衣索匹亞未引入最低工資制度，因此生產成本在非洲國家中也屬於較低水平。此外，衣索匹亞在地理上距歐美較近，出口到美國的服裝亦無需納稅，H&M 早前亦已在當地設廠。

《星島日報》報導，UNIQLO 襯衫等服裝最早將於 2018 年在衣索匹亞試行生產，如果品質和產量能夠達到 UNIQLO 標準，將逐漸增加產能，而衣索匹亞亦將成為公司對歐美市場出口主要基地，有助 UNIQLO 提升價格競爭力與同業競爭，擴大歐美市場業務。

衣索匹亞政府近年來積極透過稅制優惠、補貼和低利貸款來吸引企業投資。據政府機關衣索比亞投資委員會表示，當地 2016 至 2017 年度的紡織業外國投資，已從 2013 至 2014 年度的 45 億比爾 (1.67 億美元)，暴增至 368 億比爾。

雖然 UNIQLO 以亞洲為中心的海外業務表現堅挺，但在歐美市場與「ZARA」和「H&M」等全球服裝同業競爭激烈。今年在衣索匹亞設廠的廠商，包括旗下有 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 美服飾巨擘 PVH、杜拜紡織公司 Velocity Apparelz 和中國紡織公司江蘇陽光。

迅銷股價昨 (27) 日午後急漲 1.46%，最高見 31.25 港元，收盤上漲 1.3%，報 31.2 港元，成交額 13.93 萬港元。

迅銷股價


 

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