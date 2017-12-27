UNIQLO擬非洲設生產基地 首個幸運國是它

據《日經中文網》報導，迅銷 (6288-HK) 旗下優衣庫 (UNIQLO) 將首度在衣索匹亞設立非洲首個生產基地。衣索匹亞以比亞洲發展中國家還要低廉的勞動力，發展出縫製產業。

迅銷會長兼社長柳井正指出，中國和越南勞動成本不斷上漲，由於衣索匹亞未引入最低工資制度，因此生產成本在非洲國家中也屬於較低水平。此外，衣索匹亞在地理上距歐美較近，出口到美國的服裝亦無需納稅，H&M 早前亦已在當地設廠。

《星島日報》報導，UNIQLO 襯衫等服裝最早將於 2018 年在衣索匹亞試行生產，如果品質和產量能夠達到 UNIQLO 標準，將逐漸增加產能，而衣索匹亞亦將成為公司對歐美市場出口主要基地，有助 UNIQLO 提升價格競爭力與同業競爭，擴大歐美市場業務。