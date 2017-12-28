盤前小叮嚀／美股小漲　台蘋概股續弱　難脫整理格局

美國科技股止跌反彈，美股4大指數今( 28 )日收盤全面上揚，不過漲幅有限。至於台北股市昨日走勢強勁，不過成交量持續萎縮。值得注意的是，股王大立光股價跌破 4000 元大關，在蘋概股表現仍弱勢下，近期大盤將呈區間整理格局。

部分科技股漲幅抵銷能源股跌勢，美股4大指數今日微幅上揚。道瓊工業指數以上漲 28.09 點或 0.11% 作收，成為 24774.30 點；那斯達克指數漲 3.08 點，漲幅 0.04% ，報 6939.33 點；標準普爾 500 指數收高 2.12 點或 0.08% 至 2682.42 點；費城半導體指數收高 4.48 點或 0.36% ，來到 1263.36 點。