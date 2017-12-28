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盤前小叮嚀／美股小漲　台蘋概股續弱　難脫整理格局

記者陳家蕙／台北報導2017/12/28 08:12
▲美國股市回穩小漲，台股在電子蘋概股不振下，短期走勢難以突破。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美國股市回穩小漲，台股在電子蘋概股不振下，短期走勢難以突破。（圖／NOWnews 資料照片）

美國科技股止跌反彈，美股4大指數今( 28 )日收盤全面上揚，不過漲幅有限。至於台北股市昨日走勢強勁，不過成交量持續萎縮。值得注意的是，股王大立光股價跌破 4000 元大關，在蘋概股表現仍弱勢下，近期大盤將呈區間整理格局。

部分科技股漲幅抵銷能源股跌勢，美股4大指數今日微幅上揚。道瓊工業指數以上漲 28.09 點或 0.11% 作收，成為 24774.30 點；那斯達克指數漲 3.08 點，漲幅 0.04% ，報 6939.33 點；標準普爾 500 指數收高 2.12 點或 0.08% 至 2682.42 點；費城半導體指數收高 4.48 點或 0.36% ，來到 1263.36 點。

至於台北股市，昨日以上漲 64.76 點作收，漲幅 0.62% ，加權股價指數收在 10486.67 點，成交值縮至 907.37 億元。3大蘋概股中，台積電、大立光持續走低，大立光終場更大跌 4.8% ，股價失守 4000 元大關。由於量能不足、電子股仍弱勢，預料近期台股均將呈區間整理格局。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開盤小跌8點，跌幅 0.04% ；南韓股市以小漲3點開出，漲幅 0.15% 。

關鍵字美股台股蘋概股大立光區間整理
納保法生活費免稅　37萬戶受惠股匯齊揚　台股早盤漲近百點

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