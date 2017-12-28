里約跨年晚會預期吸引300萬人

艾維斯指出，今年柯帕加巴納海灘（Copacabana）的煙火秀將長達17分鐘，較去年增加5分鐘，在11艘船上引爆約25公噸的煙火，展示跨年晚會中前所未有的特殊效果；而主舞台的表演將透過現場12個大螢幕向觀眾實況轉播。

里約熱內盧市觀光局長艾維斯（Marcelo Alves）表示，當地政府希望呈現最大和最好的跨年慶祝活動給大家，成為巴西形象的最佳代表。

今年跨年慶祝活動將耗資約2500萬巴西幣（約新台幣2億2535萬元），其中82%為私人企業提供，預期為里約市產生20億巴西幣的經濟效益。

跨年當天的表演節目將從下午5點開始至凌晨3點結束，主要吸引力是開始跨足國際的巴西當紅女歌手安妮塔（Anitta）和森巴舞學校鼓樂隊的表演。

艾維斯表示，今年被邀請的表演嘉賓將在最大程度上迎合觀眾的口味，而安妮塔的演出緊接在煙火秀後面，正是為了避免觀眾在煙火秀結束後馬上離開海灘。

除了柯帕加巴納海灘的跨年晚會之外，里約熱內盧的除夕慶祝活動也將在市內其他9個地點舉行，如奇久卡區（Barra da Tijuca）也會有旅館贊助的煙火秀。1061228