美最敬佩男性調查 歐巴馬勝川普

（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）蓋洛普今天公布年度最受敬佩男性與女性的調查，前總統歐巴馬蟬聯最受美國人敬重的男性，女性則是前國務卿希拉蕊．柯林頓。蓋洛普指出，川普是少數未名列榜首的現任總統。

蓋洛普（Gallup）除1976年外，1946年起每年都進行最受敬佩的男性與女性調查，儘管歐巴馬的支持度從去年的22%降至今年的17%，但他仍第10度蟬聯最受美國人推崇的男性榜首。

川普第3度進榜，不過，支持度都沒有歐巴馬高，今年有14%受訪者表示最敬重川普。

蓋洛普說，美國總統享有高曝光度，但川普卻成為少數未贏得最受敬佩男性的現任元首，顯示川普的不受歡迎程度。