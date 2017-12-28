美最敬佩男性調查 歐巴馬勝川普

（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）蓋洛普今天公布年度最受敬佩男性與女性的調查，前總統歐巴馬蟬聯最受美國人敬重的男性，女性則是前國務卿希拉蕊．柯林頓。蓋洛普指出，川普是少數未名列榜首的現任總統。
蓋洛普（Gallup）除1976年外，1946年起每年都進行最受敬佩的男性與女性調查，儘管歐巴馬的支持度從去年的22%降至今年的17%，但他仍第10度蟬聯最受美國人推崇的男性榜首。
川普第3度進榜，不過，支持度都沒有歐巴馬高，今年有14%受訪者表示最敬重川普。
蓋洛普說，美國總統享有高曝光度，但川普卻成為少數未贏得最受敬佩男性的現任元首，顯示川普的不受歡迎程度。
在蓋洛普71次調查中，現任總統贏得榜首有58次。和川普一樣、曾未奪冠的時任美國總統包括杜魯門（Harry Truman）、詹森（Lyndon Johnson）、尼克森（Richard Nixon）、福特（Gerald Ford）、卡特（Jimmy Carter）及小布希（George W. Bush）。除杜魯門和福特，其他總統當時支持度都低於5成。
在這項連續多年的調查中，卸任總統擊敗現任總統、歐巴馬非第一人。艾森豪（Dwight DavidEisenhower）1967年和1968年都贏過詹森。
川普批評最力的女性、前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在這項調查中、連續第16度成為最受美國人敬重的女性，不過支持度僅9%，這也是她名列榜首中、支持度最低的一次。
蓋洛普指出，隨著希拉蕊的政治生命似乎結束，未來她要維持最受敬佩女性的榜首地位，有更多挑戰。
前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）以7%的支持度，在最受敬佩女性榜上排第2；現任第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）首次進榜、排名第7。
約25%受訪者說不出心目中最敬佩的男性或女性公眾人物，9%的人說了自己男性親友的名字、13%的則說了自己女性親友的名字。
這項調查12月4日至11日以隨機抽樣的方式、電話訪問1049名18歲以上美國人，在95%的信心水準、抽樣誤差為正、負4個百分點。1061228