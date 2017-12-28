景氣燈號轉黃藍燈 台股拚站回月線

美國主要股市微幅上揚，主因部分科技股的漲幅抵銷能源股跌勢，並且協助大盤微幅上揚。歐洲主要股市約略持平，主因基本資源股漲幅抵銷銀行股跌幅。

（中央社記者江明晏台北28日電）美國主要股市微幅上揚，台股27日終場上漲64.76點，收在10486.67點，昨天國內景氣燈號轉黃藍燈，結束連3綠，投顧認為，今天要觀察台股指數是否能守穩在10400點之上並站回月線。

工商時報報導，今年以來，大陸掀起環保嚴查行動。繼昆山後，珠海市政府也祭出限產令，勒令重點工業企業於12月26日至29日需限產限排3天；目前珠海的台商已不多，且高污染的紡織或鞋業等行業都已陸續移出，還留在珠海發展的台商多半都已升級機器設備，不符環保標準的情況相對較少；珠海也沒有台資重要的PCB廠。

國發會昨天公布11月景氣對策信號，景氣燈號轉黃藍燈，結束連3綠，但景氣領先、同時指標持續上升，儘管動能偏弱，國內景氣仍維持復甦。

日盛投顧指出，今天觀盤重點要觀察台股指數是否能守穩在10400點之上並站回月線，反彈成交量能否大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業4.0、車用、塑化、生技、中國消費等。1061228