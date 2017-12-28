吉利出價301億港元增持 成富豪集團最大股東

吉利控股周三 (27 日) 表示，將購入 Cevian 所持有富豪集團的 8850 萬股 A 股和 7880 萬股 B 股，相當於富豪集團 8.2% 股權及 15.6% 投票權。

吉利汽車 (0175-HK) 母公司吉利控股集團昨 (27) 日出價 32.5 億歐元(約 301 億港元)，向歐洲機構投資者 Cevian Capital 收購所持的貨車製造商富豪集團股權，成為富豪集團最大單一股東，挑起市場揣測吉利打算重新結合富豪集團和富豪汽車 (Volvo) 兩大品牌。

這次交易作價 32.5 億歐元。吉利控股此舉將成為富豪集團最大單一股東，投票權為第 2 大，僅次於瑞典投資公司 Industrivarden。

吉利汽車股價

《星島日報》報導，由於吉利控股已控制 20 年前從富豪集團分拆出來的富豪汽車，這次收購專注製造貨車和巴士母公司股權，引發市場揣測吉利有意重新結合兩大品牌，但吉利昨日表示目前未有這想法。

吉利集團主席李書福發聲明指出，從過去與富豪汽車合作經驗，體驗並重視富豪集團值得自豪的北歐歷史文化、優越市場地位、科技突破以及環保實力。他補充，吉利在中國市場的專長以及開發電動自動汽車的技術，應能協助富豪集團進一步拓展業務。

富豪 B 股走勢

富豪集團持有中國最大貨車製造商之一東風商用車 45% 的股權，東風是香港上市公司東風集團 (0489-HK) 的旗下公司。

吉利汽車執行董事洪少倫昨日在股東會後表示，吉利控股收購富豪集團股份一事，是母公司層面的事，故與上市公司暫無關係，但指出富豪集團是汽車界著名公司，規模較大，相信可以提升吉利汽車技術。母公司近期收購多項資產，暫時未有計畫注入上市公司。