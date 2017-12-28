凱羿-KY預計1/11掛牌 承銷價156元

（中央社記者江明晏台北28日電）凱羿-KY初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於12月27日完成開標，全數競拍成功，均價為新台幣187.54元，後續公開申購，每股承銷價為156元，預計明年1月11日掛牌上市。
全球直效行銷供應商凱羿-KY初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於27日完成開標，最低得標價格為181.7元，最高得標價格為200元，各得標單價格及其數量加權平均價格為187.54元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.44倍。
凱羿這次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股4025張，其中2898張採競價拍賣已完成，合格件共1195筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，得標共294筆，全部順利拍賣成功。
後續辦理公開申購的承銷價格為156元，公開申購張數為724張，公開申購期間為2017年12月29日至2018年1月3日，並於2018年1月5日公開抽籤，預計1月11日掛牌上市。
凱羿為全球直效行銷產品及行銷方案的提供者，公司設計、開發生活用品於全球直效行銷通路銷售，產品分為廚房用品、家居用品、美體養護、運動器材及電子電器五大類，產品行銷全球65國。
凱羿2016年合併營收新台幣37.47億元，每股稅後盈餘（EPS）為13.88元；2017年前11月合併營收52.6億元，前3季EPS大賺16.42元。1061228