凱羿-KY預計1/11掛牌 承銷價156元

（中央社記者江明晏台北28日電）凱羿-KY初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於12月27日完成開標，全數競拍成功，均價為新台幣187.54元，後續公開申購，每股承銷價為156元，預計明年1月11日掛牌上市。

全球直效行銷供應商凱羿-KY初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於27日完成開標，最低得標價格為181.7元，最高得標價格為200元，各得標單價格及其數量加權平均價格為187.54元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.44倍。

凱羿這次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股4025張，其中2898張採競價拍賣已完成，合格件共1195筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，得標共294筆，全部順利拍賣成功。