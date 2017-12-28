台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月28日

台灣企業人均獲利能力已晉升至世界級，市場研究機構 Expert Market 指出，台股市值龍頭台積電（2330）平均每人每年創造 21 萬 8951 萬美元（約 655.5 萬元台幣）獲利，高居亞洲首位、全球第 9 名。

景氣好轉，壽險業徵才大戰提前起跑。國泰人壽總經理劉上旗昨日表示，明年業務增員上看 5000 人，較今年增加千人。他也透露，今年國壽年終約 6 個月，與去年相當，明年內勤員工加薪平均幅度 3.4%，

蘋果（Apple）上周坦承該公司故意調降舊 iPhone 運作速度以來，全球已出現 9 樁指控蘋果詐欺的訴訟，未來向蘋果提起訴訟的消費者預料將進一步增加。不過，目前蘋果仍未對這些訴訟做出回應。