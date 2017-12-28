台股盤前─原物料族群擔起撐盤重責 量能不出難脫整理

台股昨日以 10486.67 點作收，上漲 64.76 點，成交值 907.37 億元，原物料族群成為資金進駐標的，包括電子及傳產股都有，以被動元件、MOSFET 概念、塑化、鋼鐵、造紙等股表現最搶眼。

股王大立光 (3008-TW) 跌勢又急又猛，跌勢還未出現止跌跡象，鴻海 (2317-TW) 在外資轉買下，出現止跌契機，將是重要的觀盤指標，由於成交量在短期均量以下，法人認為台股今 (28) 日難脫整理格局，預期原物料族群仍將是撐盤要角，但因短中期均線下彎，短線仍存回測前低 10322 點風險。

三大法人昨日同步買超，外資買超 32.68 億元，投信買超 0.16 億元，自營商買超 3.66 億元，合計買超 36.51 億元；值得注意的是，連遭外資賣超 23 天的鴻海，今天終於見到外資轉買。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資加碼多單 5392 口，淨部位多單回升到 48815 口；投信加碼空單 352 口，淨部位空單來到 35116 口；自營商加碼空單 974 口，淨部位空單續升到 7086 口，合計三大法人加碼多單 4066 口，淨部位多單為 6613 口。

元大店頭基金經理人温建勳指出，在外資放假、內資當道的情況下，盤面最近出現變化，非金電市值比重提升，透露明年的布局重心，就是趨勢與基期並重，他表示，美國緩升息且歐日兩大央行仍持續購債，釋出大量的資金流動性，國際資金環境充裕，有利台股表現。

温建勳提醒，因台股基期偏高，指數再繼續展現爆發力的可能性不高，建議可提早跟隨布局 2018 年產業趨勢，包括 3D Sensing、5G 網通、車用電子等三族群。他強調，蘋果引領的 3D Sensing 新趨勢，預料龐大的非蘋陣營將會跟進，因此將出現第二波、第三波的受惠者。

股王大立光昨日以盤中的次低點 3805 元作收，等於今年以來的漲幅已全部被吃光，目前跌勢尚未出現止跌跡象，法人認為短時間股價能出現「V 型反轉」向上的機會並不大；今日大立光的表現仍將牽動投資人信心，同時是否持續連動光學股走弱，也值得觀察。

今日值得觀察的還有鴻海，外資中止連續 23 天的賣超轉為買超，股價是否止跌反彈，也是蘋概股後續走勢的重要觀察指標，由於量能仍嫌不足，短線難脫整理，仍有下探前低的風險，但也因量能落在短期均量以下，漲跌不致於太大，類股將呈現輪動。