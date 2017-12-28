鈀金今年暴漲超50% 問題來了：漲勢能否持續下去？

從歷史上看，鈀金的交易價格低於鉑金；然而，其出色表現使其價格溢價達到自 2001 年以來的最高水準。

鈀金是今年貴金屬行業的耀眼明星，在今年的最後一個交易周，鈀金價格已達到 17 年來的最高水準。週三 (27 日)，3 月份鈀金期貨價格交投於每盎司 1045.65 美元司附近，較年初上漲了 50% 以上。鈀金的表現遠勝黃金，自 1 月份以來黃金價格上漲了近 12%，當前交投於 1290.00 美元關口下方。

儘管鈀金價格在 2018 年料還會進一步上漲，但 FX168 財經網援引加拿大豐業銀行分析師們在最近的一份報告中表示，市場很難維持其強勁勢頭。認為儘管基本面前景看好，但鈀金近期的突出表現在很大程度上得益於投機活動的激增。由於投資者從最近的上漲中獲利，未來一年將需要實現正常化。

未來一年，鈀金走勢的最大因素仍將是汽車需求。這種貴金屬是催化轉化器的關鍵部件，用於清洗汽油發動機的排氣。而鉑金主要應用於柴油發動機中。

儘管豐業銀行對鈀金持謹慎態度，但分析師們認為，鈀金的需求基本面良好。因為創紀錄的全球汽車銷售和日益嚴格的環境法規 (這增加了每輛車所需要的催化劑數量) 使鈀的需求保持健康增長。這一工業力度預計將持續下去，2017 年所有主要發達國家和發展中市場都將出現同步增長，這是自全球金融危機以來的第一次。

與此同時，分析師們預計，2018 年的礦產供應將會減少。鈀是鉑和鎳項目的副產品，由於近年來這兩種金屬的價格都表現疲弱，這兩大項目都表現低迷。

分析師表示，由於過去 10 年生產過剩，鎳價一直處於低迷狀態，而在新的鎳礦被批准之前，該金屬堆積如山的庫存將需要減少，新的鎳礦可能會減輕鈀目前的一些緊張狀況。

不過，豐業銀行表示，鈀供需基本面因素的一個主要消極因素是大量的庫存供應。分析師說，儘管過去 5 年下降了 20%，但相對於需求，庫存仍保持高位。

豐業銀行沒有提供 2018 年的鈀金價格預測；不過，該行對黃金的態度相對中性，其認為金價將在今年年底達到 1300 美元 / 盎司左右。

週三 (27 日)，紐約鈀金上漲 1.33%，至 1056.35 美元。2 月黃金上漲 3.90 美元，或 0.3%，收於每盎司 1291.40 美元， 創 11 月 28 日以來收盤高點。

