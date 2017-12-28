明年第1季經濟 投信看好3點不變

不過，保德信投信也提醒，經濟及就業改善將帶動通膨循環性增溫，加上股市處於歷史高點，投資氣氛偏向樂觀，美國稅改時程及全球主要央行政策調整，可能造成盤勢波動加大。

保德信投信表示，明年第1季全球經濟可望維持，一、成熟國家內需帶動新興國家出口，資本支出將成經濟續揚引擎；二、美國聯邦準備理事會（FED）有序升息、全球央行資產負債表持續擴張，流動性充沛；三、股票本益比處於歷史區間上緣，風險性債券利差接近歷史低檔，資產價格預料仍會在高檔。

保德信投信認為，投資人明年可掌握5大心法：一、股票優於債券；二、利率偏低，收益仍不可少；三、資產價格偏貴，把握市場或產業「補漲輪動」的機會；四、增持原物料等抗通膨概念股；五、以多元資產因應盤勢波動。

保德信投信指出，金髮女孩經濟之下，投資人應慎防美債利率走高可能導致波動度上升，不妨以「多元收益」或「新興市場企業債」兩類型基金打底，有效對抗資產價格波動，首季也相對看好中小型台股、A股、拉丁美洲、基礎建設題材4類具爆發力的股票型基金。1061228