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期交所鑽石獎辦法 將增特別獎項鼓勵交易

中央社2017/12/28 09:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北28日電）台灣期貨交易所公布第4屆鑽石獎的活動辦法，並將於明年第3季頒獎。期交所表示，第4屆的活動辦法增設不少特別獎項，以鼓勵更多法人參與交易。

為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，提升法人機構在期貨市場的參與比重，期交所從2015年創設「期貨鑽石獎」，舉辦3屆以來，金融業熱烈迴響，期交所持續舉辦「第4屆期貨鑽石獎」，預計明年第3季頒獎

評選標準主要針對獎勵對象於2017年7月1日至2018年6月30日期間的期貨市場交易量及交易量成長率等進行評比。

期交所表示，第4屆鑽石獎活動辦法受獎勵者包括期貨業、期貨經理事業、期貨信託事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業及法人機構（含票券業、政府四大基金、外資、上市櫃公司等）。

期交所指出，第4屆活動辦法與第3屆主要差異包含，為鼓勵期貨經紀商推廣台灣期貨市場商品予外資，增設「期貨經紀商外資交易量鑽石獎」。

同時針對台灣期貨市場發展有貢獻或足為表率者的外資或上市櫃公司等增設特別貢獻獎、匯率類商品造市績效鑽石獎整合分類為期貨自營商及銀行業兩大類，另酌予調整每一獎項的名額，以提高這個獎項的獲獎殊榮，全數合計22種獎項，60個以上獎額。1061228

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