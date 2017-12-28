中保集團捐花蓮AED 提升緊急救護資源

（中央社記者韋樞台北28日電）為推廣偏鄉AED(自動去顫器)建置，花蓮縣政府與中保集團等共同舉辦「原鄉部落AED自動去顫器捐贈典禮」，捐贈4台AED在4個鄉鎮，提升偏鄉緊急救護資源，打造成為安心場所。

花蓮縣政府、第一產物保險、中興保全集團與中保關懷社會福利基金會27日共同舉辦AED捐贈式。中保集團發布新聞稿表示，這4台AED將裝設在花蓮縣秀林鄉加灣文化健康站、富里鄉鐵份文化健康站、壽豐鄉溪口文化健康站與玉里鄉公所服務當地居民。

花蓮縣政府指出，雖然花蓮縣AED密度全國第二，平均每10萬人有64.7台，但若考量AED佈建原則，花蓮縣的偏遠地區、山地鄉數量仍遠遠不足。花蓮縣政府已爭取經費在偏鄉部落建置AED，也希望社會企業或個人響應捐贈，讓公眾AED建置更普及，緊急救護資源能在黃金救援5分鐘內抵達現場，更多偏鄉部落能成為安心場域的涵蓋範圍，一同創造更安全安心的生活環境。