中保集團捐花蓮AED 提升緊急救護資源

（中央社記者韋樞台北28日電）為推廣偏鄉AED(自動去顫器)建置，花蓮縣政府與中保集團等共同舉辦「原鄉部落AED自動去顫器捐贈典禮」，捐贈4台AED在4個鄉鎮，提升偏鄉緊急救護資源，打造成為安心場所。
花蓮縣政府、第一產物保險、中興保全集團與中保關懷社會福利基金會27日共同舉辦AED捐贈式。中保集團發布新聞稿表示，這4台AED將裝設在花蓮縣秀林鄉加灣文化健康站、富里鄉鐵份文化健康站、壽豐鄉溪口文化健康站與玉里鄉公所服務當地居民。
花蓮縣政府指出，雖然花蓮縣AED密度全國第二，平均每10萬人有64.7台，但若考量AED佈建原則，花蓮縣的偏遠地區、山地鄉數量仍遠遠不足。花蓮縣政府已爭取經費在偏鄉部落建置AED，也希望社會企業或個人響應捐贈，讓公眾AED建置更普及，緊急救護資源能在黃金救援5分鐘內抵達現場，更多偏鄉部落能成為安心場域的涵蓋範圍，一同創造更安全安心的生活環境。
中保關懷社會福利基金會指出，另捐贈一套「公眾健康站」在秀林鄉加灣文化健康站。居民量完血壓後，資料自動上傳雲端健康雲，將每天的血壓數值紀錄數位化，且因為長期的數據累積更容易判讀出生理數值的趨勢化，區域山地醫療巡迴或長輩自行回診，便能參考這些連續性的血壓紀錄，用雲端科技讓部落距離與醫療資源不再遙遠，醫師在醫院就能掌握病人的健康狀況。
中保關懷社會福利基金會為中興保全集團設立的基金會，目前全台有40位成員具有專任法定急救講師資格，領有EMT(緊急醫療技術員)初級與進階資格、專業護理師等，累積救護相關證照超過70件。 1061228