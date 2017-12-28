中國維權人士遭判刑 歐美聲援關切

德國及美國駐華大使館今天發布聯合聲明，表示對吳淦及謝陽被判「顛覆國家政權」的含糊罪名，以及吳淦被判入獄8年深感遺憾，呼籲中方立即釋放吳淦；至於謝陽獲得免刑，德美則敦促應無條件恢復其職業活動，並不受任何限制。

中國大陸湖南省長沙市中級人民法院12月26日一審宣判維權律師謝陽「煽動顛覆國家政權罪」成立，但因認罪、悔罪，免於刑事處罰。另一名同日宣判的維權人士吳淦則遭判刑8年。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）中國大陸維權人士吳淦遭判刑8年，繼美國與德國聯合呼籲立刻釋放後，歐盟今天晚間也表達對這項判決的嚴重關切，呼籲中國應保證吳淦有上訴權利。

在德美發布聯合聲明後，歐盟今天晚間也發布新聞稿，表示嚴重關切判決程序的正當性，並要求中國大陸應保證吳淦有上訴的權利。

此外，由於吳淦在被押期間指控遭酷刑對待，歐盟呼籲中方應該進行調查並起訴不法人士。此外，歐盟重申聲援另一位維權律師王全璋，對他無法接觸家人或自行選擇的律師表達嚴正關切。

2015年7月9日，中國大陸政府帶走國內大量人權律師、律師助理、維權人士與家屬等，受影響的人數逾300人，其中律師王全璋無法與家屬、律師會見，也無對外通信權。1061228