大專註冊率見真章 中信金融學院受矚目

（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今年首度公布大專「全校」註冊率，中部、南部大專災情慘烈，不過也有學校轉型成績佳，包括被教育部視為轉型典範的中信金融管理學院，再創註冊率100%的佳績。

中信管院前身是興國管理學院，由於師資、財務等問題，連年招生不佳，一度被教育部要求停止招生。後來校方找來中國信託接手、改組董事會，於104年改名中信金融管理學院，並大幅縮編至3個系、招收150位學生。

轉型中信管院後，受惠於規模縮小、大企業招牌、優渥的獎學金、就業保證措施等因素，招生屢創佳績，去年、今年新生註冊率都是完美的100%。教育部屢次將中信管院視為轉型典範，前教育部長吳思華更曾主動拜訪上市公司企業主，希望複製中信成功模式，找大企業救學校。