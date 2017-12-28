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大專註冊率見真章 中信金融學院受矚目

中央社2017/12/28 09:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今年首度公布大專「全校」註冊率，中部、南部大專災情慘烈，不過也有學校轉型成績佳，包括被教育部視為轉型典範的中信金融管理學院，再創註冊率100%的佳績。

中信管院前身是興國管理學院，由於師資、財務等問題，連年招生不佳，一度被教育部要求停止招生。後來校方找來中國信託接手、改組董事會，於104年改名中信金融管理學院，並大幅縮編至3個系、招收150位學生。

轉型中信管院後，受惠於規模縮小、大企業招牌、優渥的獎學金、就業保證措施等因素，招生屢創佳績，去年、今年新生註冊率都是完美的100%。教育部屢次將中信管院視為轉型典範，前教育部長吳思華更曾主動拜訪上市公司企業主，希望複製中信成功模式，找大企業救學校。

除了中信管院，也有許多私校在少子女化海嘯中，試圖力挽狂瀾。位於台南市的康寧大學，過去招生狀況不理想，104年與同一集團、位於台北市的康寧醫護暨管理專科學校合併（合併名稱為康寧大學），並縮編學系，打出全國唯一「健康產業專業大學」的名號，今年開出的全校註冊率為78.04%，算是中前段班。

高鳳數位內容學院停辦後，校地由一貫道天皇基金會接手，成立私立崇華雙語小學，是國內首個大學變小學的案例。該基金會仍以「一貫道天皇學院」設有一貫道學系和研究所，今年註冊率高達92.86%。

另外，106學年度共有4所學院通過審核，改名大學，包括德霖技術學院改名為「宏國德霖科技大學」，東方設計學院改名「東方設計大學」，崇右技術學院改名「崇右影藝科技大學」，台北海洋技術學院改名「台北海洋科技大學」。

根據最新統計，上述4校的全校註冊率，德霖（62.95%）、東方（67.27%）、台北海洋科大（63.96 %）3校高於6成門檻，崇右55.47%，都仍有努力空間。

教育部去年僅公布到「學制」註冊率，今年才首度公布「全校」註冊率，方便學生、家長作為升學選校的參考。1061228

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