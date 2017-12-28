中油有愛獎助菁英運動員　偏鄉校隊、體壇新星發光發熱

中油公司從91年成立「獎助菁英運動員諮議委員會」，原透過專責體育單位推薦，選擇具潛力的選手培育，提供優秀的體育選手獎助金，91年至106年10月總計獎助菁英運動員211人次、7,273萬元。許多優秀選手像是網球選手盧彥勳、王宇佐、易楚寰、詹詠然、謝淑薇、莊佳容；跆拳道好手楊淑君、魏辰洋等人，桌球好手如2013年在世界桌球錦標賽摘金的莊智淵，世大運拿下男雙冠軍的黃聖盛、江宏傑，台灣羽球史上首位「世界球后」戴資穎等人，都曾是中油公司獎助對象。

中油公司歷年來獎助無數菁英運動員，期許他們能在體壇發光發熱，2017年獎助運動員包括16歲即拿到18歲以下世界排名第4的桌球選手林昀儒，三鐵好手「張家班鐵人隊」張嘉家、張家豪、張婷婷三姐弟，臺北世大運羽球混雙摘金的李佳馨等人，更獎助偏鄉運動校隊，贊助國內重要賽事，推展國內運動風氣。



▲世大運羽球金牌選手李佳馨(右)贈感謝狀，由中油總經理劉晟熙(中)代表接受。（圖／資料照片）

其中16歲即拿到18歲以下世界排名第4的林昀儒，臺北世大運羽球混雙摘金的李佳馨，在鐵人三項各項賽事中屢獲佳績的張家班鐵人隊張嘉家、張家豪、張婷婷三姐弟更是近年獎助好手，他們持續在國際體壇發光發熱，增加台灣在國際間的能見度，讓世界看見台灣。



▲張家班鐵人隊張嘉家、張家豪、張婷婷三姐弟。（圖／資料照片）

臺北世大運羽球混雙摘金的李佳馨，日前與同是未來羽球界新星的弟弟李佳豪赴中油公司致贈感謝狀，總經理劉晟熙親自接見2名優秀選手，並期許兩姐弟未來能有更好的成績，繼續為國爭光。

李佳馨姐弟倆特別感謝中油公司的支持及獎助，也因為這份支持的力量，讓他們能一直專注打球，不斷努力，他們的媽媽陳曉莉以前也是中油羽球隊的一員，退役後一直在中油工作，所以她與弟弟可以說是從小就在中油長大，接受中油的獎助金宛如受到娘家的照顧及支持，能穿著貼有中油火炬標誌的球衣更是倍感榮耀，中油對他們來說是十分特殊的情感，這次李佳馨能奪牌，也是替中油爭光。

今年中油更擴大獎助對象至國內各級公、私立學校運動校隊，包括偏鄉地區的運動校隊，希望讓偏鄉孩子藉由運動學習具有專業性的一技之長，找到自我肯定與成就感，讓孩子有機會翻轉自己的人生，期待能因此改寫孩子的生命劇本。



▲中油公司獎助運動菁英，在公司大廳櫥窗裡陳列運動好手的紀念物。（圖／資料照片）

此外，中油公司還贊助國內重要體育賽事，響應企業投資體育政策，提升民間投入體育經費；在企業內部則定期辦理體育賽事，鼓勵成立運動社團，帶動運動風氣深入職場；在社區則舉辦睦鄰區球賽，培養社區民眾參與體育活動風氣，強化與社區的互動與情誼，以廣泛多元且實際的行動落實企業社會責任。

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